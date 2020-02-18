開發金3月底百分百併購中壽要延期　金管會要求提出4點說明

▲開發金要延長併購中國人壽，金管會要求必須提出合理說明，以完成投資目標。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

開發金原先訂定今年3月底要100%併購中國人壽，不過1月公告董事會通過要延長併購中國人壽。金管會今（18）日表示，目前尚未收到開發金的申請案，至於是否會同意延長期限，則要開發金提出4點說明，以完成投資目標。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，開發金基於金融布局完整為由，向金管會申請投資中壽，金管會也於2017年8月9日核准開發金投資中壽25.33%，且承諾完成投資一定期間內，納為100%的子公司，也就是今年3月底前要將中壽納為100%子公司。據了解，開發金目前對中壽持股，加計凱基證共有34.82%。

不過，開發金在今年1月16日公告，董事會通過要延長併購中壽，預計向主管機關申請。莊琇媛指出，開發金董事會決議延長投資規劃，但到目前為止尚未收到正式申請。

至於開發金是否能延期，莊琇媛說，開發金原先預定今年3月底前將中壽納為100%子公司，若要申請延長，則要提出4點說明，首先是延長的必要性、合理性；其次是這段期間以來開發金併中壽做了哪些準備，否則就沒有實現當初的投資承諾；第三，申請延長需要多久的時間；第四，要如何準備才能完成投資目標。