首例死亡白牌車司機追查情況曝！陳時中：零星感染已控制「社區是安全的」

▲首例死亡個案發現後，指揮中心擴大採檢。（圖／中央流行疫情指揮中心）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心16日公布國內出現首例新冠肺炎死亡個案，是一名白牌車司機，本身並沒有中港澳旅遊史也不是確診病例接觸者，在回溯擴大採檢時被確診；進一步調查確認他3名家人也遭到感染，這4名個案總計接觸者235人，已經有173人陰性，22人檢驗中。指揮官陳時中今日表示，從檢驗結果與疫調情況來看，零星感染已經控制住，這個社區是安全的，目前疫情應該不會往外擴散。

根據指揮中心18日公布最新數據，國內維持22名確診，當中國內首例死亡個案白牌車司機與其家人（案19~22）屬中部家庭群聚，相關接觸者235人，並已完成採檢200人、32人有適當防護無需採檢，其中3人確診(已分別於2月16日及17日公布)，175人陰性，22人檢驗中。

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▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

這次白牌車司機會確診，是起因於指揮中心擴大回溯檢驗，針對今年1月31日起通報流感併發重症並檢驗為流感陰性者，追加檢驗新冠肺炎113件，他是其中唯一檢驗陽性者。但也一度引發社區感染疑慮。陳時中表示，從檢驗結果與疫調情況來看，零星感染已經控制住，這個社區是安全的，目前疫情應該不會往外擴散。

指揮中心追查司機感染來源，可能遭到感染的期間一共載過浙江、廣東、上海返台民眾，其中浙江返台台商，當時有明顯的呼吸道症狀，已經持續咳嗽20天，然而檢驗新冠肺炎卻呈現陰性，得進一步抽血驗抗體。陳時中表示，今日中午已經完成採檢，送到2研究單位釐清是否曾經染病。