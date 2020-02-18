鑽石公主號4台人染疫！列新冠肺炎疫區　返國「需統一搭乘包機」

記者李宜秦／台北報導

日本鑽石公主號目前確診案例累計達542例，其中台籍旅客4例，中央流行疫情指揮中心原訂明（19）日包機將其餘旅客接回，不過因有旅客尚未完成篩檢，包機恐將延後2到3天。指揮中心表示，鑽石公主號正式列為武漢肺炎（新冠肺炎）感染區，船上台人若要回台，均須統一搭乘包機返國並遵守檢疫措施。

▲鑽石公主號。（圖／路透）

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指揮中心指揮官陳時中表示，鑽石公主號遊輪部分，日方已採檢1723件，有455名確診，其中192確診案例無症狀，有鑒於病例數攀升，且我國有4人確診，指揮中心宣布該郵輪自即日起列為武漢肺炎感染區，船上所有我國籍旅客若要返國，需統一搭乘包機回台並遵守檢疫措施。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

陳時中表示，鑽石公主號旅客包機回台時間研議中，工程龐大，要根據我國安排、是否有人確診、時序進度等，我們會尊重日本政府，畢竟整件計畫須安排的細節很廣，希望不要互相增加負擔。

陳時中表示，鑽石公主號包機時，機上絕對會有醫護人員進行檢疫措施，全程都會高規格防護包機返台。

指揮中心執行官周志浩指出，船上有22名台灣人、2名船員為台灣人，其中4名旅客確診，2人無症狀。明日是否下船，則須尊重日本安排，我方正與日本討論中。該船旅客回台後，指揮中心會將他們送往醫院評估，若確診就須留在醫院治療，若沒有也必須被當為接觸者，至集中隔離區域隔離。

周志浩表示，對鑽石公主號宣布為疫區，指揮中心即可針對離開這艘船的旅客，要求對其施以相對的限制，如隔離措施等，也可要求須執行哪些相關義務等。

駐日副代表蔡明耀向船上的台籍旅客表示，我國政府已決定以包機型態接回旅客，不過由於目前仍有2位國人尚未完成篩檢，導致原定19日飛回的包機只好延後2到3天。

交通部今日表示，尚未接獲執行任務的時間。華航班機已準備好，俟外交部、衞福部協調好日方，隨時可以出發執行任務。華航則表示，全力辦理國家指派之任務，一切依中央流行疫情指揮中心說明為主。