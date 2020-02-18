新竹市居家檢疫三層複查機制啟動　防疫工作滴水不漏

▲新竹市長林智堅主持「新型冠狀病毒肺炎疫情概況」跨局處專案會議。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

台灣截至2月18日上午，新冠肺炎確診人數已有22例、並出現1名死亡病例，顯見疫情逐漸升高，新竹市長林智堅18日主持「新型冠狀病毒肺炎疫情概況」跨局處專案會議，他會中宣示，即日起啟動「居家檢疫複查機制」，針對居家檢疫個案進行「里幹事、區公所、民政處」三層稽查，確保防疫滴水不漏；此外，開學在即，市府除協助各校整備防疫物資，各校將暫停室內場地外借，以及取消開學典禮、親子座談等，改採書面、廣播等替代方式辦理，避免任何傳染發生之可能。

林智堅表示，為積極防止疫情擴散，「料敵從寬、禦敵從嚴」，防疫工作應滴水不漏，他責成各局處加強橫向聯繫，資訊互通，掌握疫情發展，民政系統即日起也啟動「居家檢疫複查機制」，除原有的里幹事每日電訪兩次、檢疫14日內不定期訪視，三區區公所、市府民政處也將每日隨機稽查檢疫個案，若遇違反規定之個案也將立刻移請衛生局開罰，層層管控、落實查核，降低傳染風險。另因居家檢疫人口增加，他也宣布里幹事追蹤檢疫個案將補助電話費每月500元。

除此之外，開學在即，各校全面消毒，市府將確保各校防疫物資如口罩、酒精及額溫槍無虞，「唯有做好防疫工作之完善，才能確保市民安全健康。」市府已持續做盤點，針對疫情可能之發展做出提前部屬因應措施。

新竹市政府教育處長黃錦能表示，開學前會提供各校最少4公升消毒酒精、一盒口罩與一支額溫槍、各校設置發燒篩檢站、落實每日進校前量體溫、強化衛教宣導、全校清潔消毒、加強通報做業、區隔生病之師生等等，各校也停止室內大型會活動以及暫停禮堂與活動中心外借，避免任何傳染發生之可能。

衛生局提醒，民眾平時應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入傳統市場及醫療院所。返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14日內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922並依指示戴上口罩儘速就醫，就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。民眾如有嚴重特殊傳染性肺炎相關疑問，歡迎至疾病管制署全球資訊網http://www.cdc.gov.tw或撥打疫情通報及諮詢專線1922洽詢。