監察院將提符合國際人權修法建議　蔡英文：新任監委將有7位具人權背景

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文18日上午出席「第6屆監察委員提名審薦小組第一次會議」時表示，台灣走過威權時代後，就追求落實普世的人權價值，未來監察院將承擔協助政府機關，提出符合國際人權標準的修法建議，新一屆監委中，除了院長是國家人權委員會主委外，也將有7位具人權相關背景的當然委員。

蔡英文表示，台灣在走過威權時代後，就一直追求落實普世的人權價值，這對台灣人民來說，是非常重要的目標，經過三年多的努力，去年通過「監察院國家人權委員會組織法」，將在監察院內設置「國家人權委員會」。

蔡英文指出，未來監察院將承擔起協助政府機關，提出符合國際人權標準的修法建議，也會擔任促進國內外人權交流等重要任務，成為推動台灣人權保障的關鍵角色。

蔡英文表示，新一屆監委當中，除了監察院長是「國家人權委員會」的主委外，也將有7位具有人權相關背景的當然委員。她表示，有信心委員所提出的人選，一定會符合社會的期待，並獲得立法院同意，一起保障人權，讓台灣人權發展能夠更完善。

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