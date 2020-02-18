敬鵬大火案釀8死　監察院糾正桃園市政府

▲桃園平鎮敬鵬深夜惡火。（資料照／記者姜國輝攝）

記者楊亞璇／台北報導

敬鵬公司大火案，指揮官不知有二、三廠之分，亦不知二、三廠間後面有互通出入口，未及時派員入二廠滅火及救援外勞，又遠路救援三廠受困消防員，未能進入二廠救援外勞，導致6名消防員及2名外勞死亡，監察院18日糾正桃園市政府。

監委高鳳仙、章仁香表示，33位火場指揮官蘇文遠、陳宏銓、黃世忠陸續抵達現場後，均未詳閱敬鵬公司之消防安全設備平面圖，亦未仔細詢問敬鵬公司人員，故不知火場建築有二廠、三廠之分，亦不知三廠共有三個出入口，以為只有一個出入口位於東北面，所以未能指揮消防員水線部署，未能利用之東南角出入口進行通訊聯絡及快速進入救援，而進入沿水線繞ㄇ字形長路救援，造成因救援路程太遠及機具阻隔而難以搶救，6名隊員不幸喪生，核有明確違失。

高鳳仙、章仁香提到，指揮官不知有二、三廠之分，消防員2次進入二廠4樓均未能確認有無人員受困在內，終至火勢迅速蔓延擴大後而難以救援，肇致該公司外籍勞工帕努朋及車沙喪生火場，於災後遭致外界「救錯棟」之批評，核有違失。

高鳳仙、章仁香最後表示，指揮官於21時42分知全面燃燒，遲至21時57分始通知入室人員撤出，致7名消防員無法及時撤離，指揮調度失措，難卸疏失之責。