　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

敬鵬大火案釀8死　監察院糾正桃園市政府

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼桃園平鎮敬鵬深夜惡火，7名受困消防全數救出。（圖／記者姜國輝攝）

▲桃園平鎮敬鵬深夜惡火。（資料照／記者姜國輝攝）

記者楊亞璇／台北報導

敬鵬公司大火案，指揮官不知有二、三廠之分，亦不知二、三廠間後面有互通出入口，未及時派員入二廠滅火及救援外勞，又遠路救援三廠受困消防員，未能進入二廠救援外勞，導致6名消防員及2名外勞死亡，監察院18日糾正桃園市政府。

監委高鳳仙、章仁香表示，33位火場指揮官蘇文遠、陳宏銓、黃世忠陸續抵達現場後，均未詳閱敬鵬公司之消防安全設備平面圖，亦未仔細詢問敬鵬公司人員，故不知火場建築有二廠、三廠之分，亦不知三廠共有三個出入口，以為只有一個出入口位於東北面，所以未能指揮消防員水線部署，未能利用之東南角出入口進行通訊聯絡及快速進入救援，而進入沿水線繞ㄇ字形長路救援，造成因救援路程太遠及機具阻隔而難以搶救，6名隊員不幸喪生，核有明確違失。

高鳳仙、章仁香提到，指揮官不知有二、三廠之分，消防員2次進入二廠4樓均未能確認有無人員受困在內，終至火勢迅速蔓延擴大後而難以救援，肇致該公司外籍勞工帕努朋及車沙喪生火場，於災後遭致外界「救錯棟」之批評，核有違失。

高鳳仙、章仁香最後表示，指揮官於21時42分知全面燃燒，遲至21時57分始通知入室人員撤出，致7名消防員無法及時撤離，指揮調度失措，難卸疏失之責。

ET快訊
台中木業廠停工原因曝！　1名員工就是白牌車司機外甥女婿
新冠肺炎病患「肺部塞滿黏液」！鍾南山透露屍檢細節：和SARS
快訊／北投汽修廠火警！1樓鐵皮建物「全面燃燒」濃煙竄天
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

S hotel等9旅宿業者「提出無薪假申請」　190名勞工受害

敬鵬大火案釀8死　監察院糾正桃園市政府

新冠肺炎疫情釀「血荒」　馬英九單身到阿公…202次捐血達陣

「被當提款機又何妨？」　柯志恩挺吳斯懷進國防委員會：戰士價值取決沙場

「鑽石公主號包機延後」獲台乘客諒解　謝長廷致謝：以大局為重真的感動

開學防疫！各縣市「發燒溫度」不同調　北市籲中央統一標準

北市動員千名防災士　「手機定位+稽查隊」防堵居家檢疫趴趴走

國民黨考紀會抵制傅崐萁　黨籍案不排除丟給新主席

比現行法更嚴格！散布新冠肺炎謠言最重可關4年半

「國籍承擔說」再掀熱議 沈富雄：陳時中太冷血

《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！

東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

CP值超高丼飯！熔岩起司mix泡菜　一倒下「香味狂竄」他驚呼：爽炸

出門沒揪！精明貴賓尿尿抗議　見媽回來「立馬舉手投降」狂賣萌

八三夭x孫盛希《想見你》也有彩蛋!! 《想見你 Someday or One Day》...狂勾劇情

韓國媽媽教超簡易家常泡菜鍋　豬肉必加！放酸泡菜才對味❤

S hotel等9旅宿業者「提出無薪假申請」　190名勞工受害

敬鵬大火案釀8死　監察院糾正桃園市政府

新冠肺炎疫情釀「血荒」　馬英九單身到阿公…202次捐血達陣

「被當提款機又何妨？」　柯志恩挺吳斯懷進國防委員會：戰士價值取決沙場

「鑽石公主號包機延後」獲台乘客諒解　謝長廷致謝：以大局為重真的感動

開學防疫！各縣市「發燒溫度」不同調　北市籲中央統一標準

北市動員千名防災士　「手機定位+稽查隊」防堵居家檢疫趴趴走

國民黨考紀會抵制傅崐萁　黨籍案不排除丟給新主席

比現行法更嚴格！散布新冠肺炎謠言最重可關4年半

「國籍承擔說」再掀熱議 沈富雄：陳時中太冷血

新北乳牛也有專屬身份證　冷烙編號防疫健康全登錄

展榮遭諷怎麼不整型！　展瑞電爆酸民「我哥內在外在都超帥」：拜託你多跟他學

新冠肺炎陸影視停拍…鄭爽曝宅女生活！曬「收藏10年手寫信」圈粉網

台中木業廠停工原因曝！1名員工就是白牌車司機外甥女婿...50多人隔離

獨家／恬娃堅稱「小戽斗膀胱無力」　遺孀「還原真相」打臉：害他忍尿20分鐘

泰版《向左走向右走》台灣取景！　追愛追到西門町…台妹發傳單「飆中英文」

《想見你》中毒！自主管理勿亂跑　內政部標語「不要讓警察想見你」網笑噴

陸帆船選手出海25天　上岸得知家鄉疫情嚇傻：4000公里像過4000年

S hotel等9旅宿業者「提出無薪假申請」　190名勞工受害

新冠肺炎影響民眾還款時間　信用卡費最多可緩繳6個月

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

政治熱門新聞

吳子嘉：圍堵台商不是辦法　清明節萬人合法返台

「口罩供應擴大」　兒童用一周4片

罷韓連署破30萬！去死韓粉怒轟：誰有資格罷免好市長

罷韓團體再收恐嚇　嗆2/21炸總部

國民黨魁「郝江對決」　韓國瑜又蓋牌了

上天2開示要柯文哲少說話、多做事

疫情重創大陸經濟　邱毅：台灣問題不能再拖了

高嘉瑜飆歌讓柯P「搖頭」　網跪求不要唱了

台灣廠商支援口罩原料　英：幫了政府很大的忙

罷韓團體收恐嚇信　要求韓國瑜回應

賴品妤：剪短是因為我高興我爽

李來希千字文怒轟金溥聰　「回來的第一刀砍向自己人」

高嘉瑜：日本旅遊警示應提高二至三級

「林宅血案」新進展　凶嫌關鍵錄音遭銷毀

更多熱門

相關新聞

蔡英文：新任監委將有7位具人權背景

蔡英文：新任監委將有7位具人權背景

總統蔡英文18日上午出席「第6屆監察委員提名審薦小組第一次會議」時表示，台灣走過威權時代後，就追求落實普世的人權價值，未來監察院將承擔協助政府機關，提出符合國際人權標準的修法建議，新一屆監委中，除了院長是國家人權委員會主委外，也將有7位具人權相關背景的當然委員。

檢察官彈劾案公審　監委當庭列檢方疏失

檢察官彈劾案公審　監委當庭列檢方疏失

2法官翹班嫖妓、收禮　分遭判撤職免職

2法官翹班嫖妓、收禮　分遭判撤職免職

監委查毒蛋案　改善農藥殘留問題

監委查毒蛋案　改善農藥殘留問題

ET民調／近5成民眾贊同監察權可制衡司法

ET民調／近5成民眾贊同監察權可制衡司法

關鍵字：

監察院敬鵬

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

清晨攻堅「抓」院童　烏龍調查封育幼院

小王與地勤妻嘿嘿「讓妳賺精華液」！夫崩潰：他們還…

快訊／李光洙車禍意外！

要居家檢疫卻失聯　台南女新竹投案了

戰火燒到梁云菲「和謝和弦互揭整形歷史」

300ml賣40元！健保藥局開賣防疫酒精

新冠肺炎衝擊日本AV界！「女優必戴」網哭了

教英文賺很大　阿滴被爆把粉絲當工具人

「見玄彬前要洗頭」　4張動圖一看懂了

蝗蟲「主治肺結核」陸網樂翻：肺炎有救？

流感一周奪15命　30歲女發燒昏倒就醫當天死亡

員工家屬確診　台中工廠50餘人居家隔離

北韓確診病例　南韓媒體：已遭處決

38歲孫藝真「隱藏版美胸」超兇！

被酸整容！Keanna「校花等級舊照」反擊

更多

最夯影音

更多
《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！

《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！
東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面