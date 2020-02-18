影／暫緩海外訂單！廈門台商「排三班」趕工　10萬護目鏡助防疫

記者曾俊豪／綜合報導

新冠肺炎造成中國大陸防護用品短缺，為了向武漢等疫區提供專業護目鏡，廈門台資企業摩比光學科技有限公司採取提前復工的模式，從大年初四便趕工生產專業護目鏡，迄今已趕製10萬多個護目鏡送往武漢等重大疫區。

《中新社》報導，自新冠肺炎疫情發生以來，台資企業摩比光學就率先讓未返鄉員工，每天三班制、連續20小時加班生產護目鏡。

公司外貿業務經理施燕惠受訪時指出，公司從除夕開始就一直在準備復工，初四召集20多位沒有回家的員工後，就陸續復工了，當時每天大概能生產4000多個專業護目鏡，全都提供給武漢。

▲▼廈門台商趕工，產製10萬護目鏡助防疫（圖／翻攝中新社）

她表示，公司原本有350名員工，但目前只有不到70人能夠回到工作崗位，「所以每天加班加點在趕制這些護目鏡，連我們辦公室的工作人員都投入到生產當中去，就是為了要盡快地把這些護目鏡出到武漢。」

報導指出，公司的產品通過世界許多國家的標準檢測，不過，先前都是以外銷為主，在大陸本土並沒有相關認證。為此，廈門市市場監督管理部門還特別在2月1日到工廠「特事特辦」，批准「第一類醫療器械設備備案」。

報導提到，由於很多原料均需從海外進口，海關部門還為此專門開闢「綠色通關」，廈門市供電部門則派出供電車24小時待命支援。公司負責人蔡先生提到，目前趕製出10萬多個護目鏡，均優先供應武漢等疫區，「雖然海外訂單延後發貨雖會損失，但能為疫情防控盡綿薄之力，責無旁貸。」