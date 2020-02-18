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俄女回國遭隔離1天溜出醫院　拍片「炫逃跑計畫」：我有權拒絕接受醫治　　

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▲▼俄女回國遭隔離1天溜出醫院　拍片「炫逃跑計畫」：我有權拒絕接受醫治　　。（圖／翻攝自twitter）

▲伊琳娜（Alla Ilyina）在一天內的時間計畫和逃亡，把過程都PO上網路。（圖／翻攝自twitter）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯32歲女子伊琳娜（Alla Ilyina）日前因新冠肺炎疫情遭到隔離，結果竟向囚犯設法越獄般，成功逃出醫院，並上傳影片到網路上，還公布逃亡計畫的詳細圖示。故事瞬間在網路上沸騰，警察出動找人後不久，成功逮回伊琳娜；法院判伊琳娜必須回院隔離，她便在法警和院方人員的包圍下，回到「監獄」。

英國《衛報》（The Guardian）報導，伊琳娜1月底2月初到中國海南島遊玩，隨著疫情爆發，她於本月6日回到俄羅斯後，被告知必須檢測是否患有新冠肺炎。檢測檢果呈陰性，醫生則依序標準作法，要伊琳娜留院2周進行隔離。

身為戰鬥民族的伊琳娜，並沒有乖乖聽醫生的話，而是在隔離房裡擬定一個周到的計畫，之後她先設法造成電子門鎖短路，房門打開後，從醫生身後偷偷溜往電梯，再從容不迫地從正門離開。

伊琳娜於本月7日逃離醫院後，立刻上傳一段影片，「當他們告訴我，我完全健康的時候，我要求醫生讓我回家。我說根據憲法，我有人身自由，而且根據俄羅斯的法律，我有權拒絕接受醫治。他們不給，所以我就想出了這個計畫。」

影片和逃亡計畫圖在網路上發酵，俄羅斯警方出動人力搜索，發現伊琳娜把自己鎖在家裡。聖彼得堡（St Petersburg）一間法院17日判定，伊琳娜必須回到醫院完成隔離，接受新的檢測，再根據結果決定是否可以出院。

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