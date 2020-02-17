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LIVE／首例確診死亡79名接觸者2採檢驗最快今出爐　指揮中心說明

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記者陳詩璧／台北報導

指揮中心昨日公布國內新增第19例及第20例新冠肺炎確診個案，第19例個案為中部61歲男性，有B型肝炎及糖尿病病史，於1月27日出現咳嗽，2月3日因呼吸急促赴醫院就醫，雖有疑似症狀，但因無出國旅遊史，第一時間非確診病例之已知密切接觸者，不符合當時新冠肺炎之病例通報定義，醫師診斷可能因流感重症併發肺炎，當日收治於負壓加護病房治療，2月15日晚間因肺炎合併敗血症死亡，而他的密切接觸者一共有79人，檢驗最快今晚出爐，指揮中心將在晚間9點30分召開記者會說明最新疫情。

▲▼疾管署說明新冠肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲新冠肺炎最新疫情記者會。（圖／記者李毓康攝）

今日出席記者會的人員包括了中央流行疫情指揮中心莊人祥監測應變官、中央流行疫情指揮中心周志浩執行官、中央流行疫情指揮中心何啟功副指揮官、中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官、中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組張上淳召集人、食藥署吳秀梅署長和醫福會王必勝執行長等人，將會對疫情與防疫作為、口罩等做出說明。

請繼續往下閱讀...

指揮中心調查發現，第19例個案為白牌車司機，曾經載運多名訪台過春節的台商，其中3位是從中港澳返國，皆在家自主健康管理，且回台後皆曾因呼吸道感染症狀就醫。指揮中心目前正深入追蹤3名台商及該個案之所有密切接觸者。

另外，因近期周邊鄰近國家，如新加坡、日本等皆陸續出現無相關旅遊史之確診個案，指揮中心經與專家討論，決議自2月12日起針對今年1月31日起通報流感併發重症個案檢體檢驗結果為陰性者，均需追加檢驗新冠肺炎；截至2月15日止，已全數檢驗完成113件檢體，第19例是唯一檢驗陽性者。

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