蘇貞昌拜會時代力量　陳椒華送口罩要他「沒徵兆也要防範」

▲蘇貞昌拜會時代力量黨團獲贈一片口罩。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

行政院長蘇貞昌18日率領行政院副院長陳其邁在內之政院團隊，由民進黨黨團總召柯建銘等人陪同下，至時代力量立法院黨團進行拜會。立委陳椒華遞出一片口罩送給蘇貞昌，她表示，蘇院長是一個帶頭者，建議大家開會的時候，盡量防疫自己，戴上口罩，現在沒有徵兆的帶原者也要防範。

蘇貞昌表示，台灣本來口罩非常不足，但疫情當下，口罩廠商全力配合，加上國軍弟兄加入努力，讓口罩產量增加，這個月底至下個月初，達到日產一千萬片，政府在口罩量有限的情況下，第一時間決定口罩限制出口，當時有人妄加批評，認為不該限制應該捐給外國，後來看到民眾排隊買不到口罩，在口罩有缺的情況下，看出我們做的決策是最對的，現在世界各國都跟進，反而台灣人用健保卡一定買的到，廠商夜以繼日三班生產，第二輪 先照顧相關醫療院所、特殊疾病等必須頻繁出入醫院的民眾。

蘇貞昌表示，學校即將開學，將配發600萬片口罩給學校備用，也與小兒科醫生合作，進入校園宣導什麼時候是戴口罩正當時機、怎樣才是正確戴口罩，開學前額溫槍與酒精也會配送至學校。此外，政府調整實名制購買口罩政策，路上有不計勞苦配送口罩的郵差、藥局分發口罩的藥師，也呼籲公眾人物不要做錯誤導引或示範，希望量力而為，國人、有需要的人優先。

邱顯智提及，防疫照護假不該是無薪假，現在已可預見，無薪假會越來越嚴重，所以更該要重視勞工權益。另外，針對促轉會即將於今年五月落日，邱顯智提出根據《促進轉型正義條例》第十一條，行政院長可延長促轉會運作時程，並呼籲蘇院長能行使職權，延長促轉會，讓促轉會完成未竟之業。

王婉諭則關心校園防疫問題，雖然教育部表示在開學前，會改善現行使用之水龍頭，讓學生減少洗手排隊時間。但她仍建請行政團隊要再確認，開學前學校是否做好防疫，如有學生發燒時學校醫務室是否有標準處理程序。另外，對於犯罪被害人的保護協助，希望蘇院長能看見與充實。