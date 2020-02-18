忙賣口罩還被「現場民眾飆罵」！藥師曝「背後辛酸」忍很久：鐵門拉下還在包貨…

▲很多藥師下班後，都還要繼續分裝口罩。（圖／記者周宸亘攝）

記者趙于婷／台北報導

口罩實名制忙翻一票健保藥局藥師，藥師也忍不住在藥師公會全聯會口罩配送po文下方留言反應。對此，藥師公會全聯會秘書長張文靜受訪時坦言，實名制開始後，一直都有收到藥師在工作上的問題，身心壓力都很大，不僅要下班趕工包口罩，還要面對排隊民眾謾罵，「藥師真的也忍很久了」。

不少藥師留言反應「有在尊重藥局藥師們的聲音嗎？」、「單人作業的藥局根本吃不消！」、「是不是要第一線的藥師倒下，才會重視我們，把我們當作是人！」「藥師現在都不用包藥了，一直反覆包口罩、賣口罩就好了，一人藥師的藥局真的很可憐！」

請繼續往下閱讀...

張文靜說，藥師的心聲全聯會都有收到，因為從分裝包口罩到賣口罩，都是藥師自己動手，如果全力分裝配送數量，至少都要1小時，更不用說那種單人作業的藥局藥師，邊工作邊分裝，都要2、3小時以上，除了支援防疫上的辛苦，更讓他們無奈的是「現場排隊民眾的謾罵」，常常要忍受沒買到口罩民眾飆罵「你們偷藏」，藥師真的一直在承受種種對待。

▲口罩實名制上路，天天都有大批民眾前往排隊 。（圖／記者李毓康攝）

「面對民眾謾罵，藥師的情緒是一直在累積的。」張文靜進一步提到，不只分裝和販售，有時候一次作業量太大，讀卡機插卡次數太頻繁，耗損太嚴重，讀卡機當機、壞掉的狀況也頻傳，如果因為讀卡機壞掉而暫時停賣，又要面對民眾謾罵，其實藥師們真的都很無奈。

張文靜表示，可以為防疫盡一份心力是很光榮的，但是很多問題其實漸漸讓藥師無法平衡，相關問題也真的一直積極替藥師們在跟指揮中心溝通，但因為口罩是跨部會協調，討論決議也需要時間。

她強調，所有防疫人員和藥師都很盡力配合，公會這邊也有提出一些應變方法，例如改成兩個禮拜買一次，可以買的數量就同等加上去或是分裝好在配送等，目前也要等待指揮中心跨部會討論後決定。