藥局公告「今日是豹紋口罩」不喜歡別排隊...她讚貼心！　網揭苦衷：超盧

▲藥局事先公告口罩花色。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

因應新冠病毒（COVID-19），近日的口罩實名制購買讓藥局人員增加不少工作業務，還要應付各式各樣的突發狀況。有網友今日就稱讚某藥局很貼心，事先在門外就公布當日的口罩花色，如果民眾不喜歡就建議別浪費時間排隊。不過也有人認為，藥師們應該遇到太多硬要挑色的要求，才事先貼告示提醒。

「藥局也太貼心。」一名女網友今（18日）在臉書「爆廢公社」中貼出一張照片，大讚藥局工作人員忙碌之餘，仍不忘貼出一張暖心告示。只見藥局的牆外貼著一張公告，上頭寫著「今日口罩為豹紋款式，不喜歡請勿排隊（避免浪費時間）。」

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眼見藥局貼心的舉動，原PO也呼籲大家，不要再為難藥局的工作人員。

▲「口罩實名制」讓藥局人員多了許多工作業務。（圖／記者林育綾攝）

不過也有人認為，藥局會有此舉，可能只是因為奧客太多了。一名網友就在留言串中分享，她先前排口罩時，當天分配到的口罩花色似乎不符合前方男子需求；眼見男子不斷為難藥師、堅持自己就是要藍色口罩，她看不下去便出聲表示，「現在有就很好了，管他什麼花色！」說完對方才乖乖認了離開。

另一名網友也補充，自己曾看到有家長因為藍色口罩沒了、兒子只能用粉紅色的，而對藥師生氣。

▲還有斑馬紋的呢！（圖／翻攝自爆廢公社）

另外，也有人好奇「為何會有非素色的醫療口罩」，甚至質疑起它的功用。對此其他人則是紛紛解釋，市面上本就流通著這些有花色的醫療口罩，被政府徵用再隨機配送，所以是沒問題的，「我超愛的，可是我沒去領」、「還有買過斑馬紋的」、「豹紋很時尚啊」、「很騷包XD」、「還要挑款式不如不要戴」、「看到都想排了」。

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