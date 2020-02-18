蘇貞昌拜會立院黨團　蔣萬安盼盡快將滯留武漢民眾接回

記者楊蕓／台北報導

行政院長蘇貞昌18日到立法院拜會各黨團，盼行政院提出的紓困條例能儘速在立法院審議、通過，國民黨團由總召林為洲、書記長蔣萬安、首席副書記長林奕華出面迎接，也特別呼籲行政院積極溝通協調，盡快將滯留武漢及其他城市的民眾安全接回台灣。

蘇貞昌表示，武漢肺炎疫情險峻，行政院已經擬定特定條例，院會通過後送立院審議，盼儘速通過後編列特別預算，請立法院多多支持，推動相關工作，「今天專程來拜託國民黨團，不只是為了防疫，接下來還有很多法案、預算，都要請國民黨立委先進指教支持。」

林為洲表示，昨天他半夜都沒辦法睡覺，因為有一名台南居家檢疫民眾趴趴走，跑到新竹地區，害他半夜都在幫忙找這個人，因此呼籲將來也要討論，除了特定隔離者，居家檢疫、居家隔離的部分要如何落實，才不會變成防疫缺口。

蔣萬安指出，新會期首要針對防疫不分朝野努力，此外，國人也非常關心滯留在對岸，包括武漢及其他受疫情影響城市的台灣民眾，希望行政部門積極溝通協調，盡快將滯留武漢的民眾安全送回台灣。

林奕華則提醒在教育方面，孩子開學之後，到底怎樣的狀況可以不戴口罩、怎樣需要戴口罩，希望政府有更清楚的指引，讓家長安心。

▲蘇貞昌、陳其邁拜會國民黨團。（圖／記者屠惠剛攝，下同）