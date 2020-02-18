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降低恐慌！政院提高口罩產能　賴香伶：盼能一周買7片

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▲▼蘇貞昌、陳其邁拜會民眾黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇貞昌、陳其邁拜會民眾黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院預計在20日舉行院會，會中預計將討論新冠肺炎相關紓困條例，院長蘇貞昌18日拜會立院朝野各黨團，盼能順利讓紓困條例通過。台灣民眾黨團總召賴香伶表示，希望特別條例的預算能用追加預算的方式，以利監督，也喊話錢要用在刀口上；此外，也希望未來口罩產量提升後，能改為「一周7片，買一次」，緩解國人需求、降低恐慌。

蘇貞昌18日上午陸續拜會民進黨、國民黨團，11點時來到民眾黨團拜會。黨團立委賴香伶、張其祿、高虹安、邱臣遠、蔡壁如都出席，雙方見面寒暄時氣氛融洽。

賴香伶表示，禮拜四行政院會就會通過特別條例的部分，期待特別條例的提出，在預算能用追加的方式，「現在看起來是會用特別預算的方式，基於這樣的緊急性的需求，在法律的制訂上能有專法是比較好」。

「我們在方案的的部分，目前看到是各部門包括交通、經濟、農委會提出來相當一個概算的概略，具體項目跟內容目前是沒有看到。」賴香伶提醒，基於財政紀律，還是請院長多著墨，讓這樣的預算能花在刀口上，之後在審議的時候我們也會著重這部分。

賴香伶也表示，疫情的出現不是大家能夠控制，因此更需要國會監督的機制，民眾黨也在研擬相關條例，盼政院能加緊監督並有一定程度的檢討程序未來進行專案報告。賴還說到，希望院長能責成外交部更強硬對模里西斯表達抗議，能在政治環境下不利的時候，還是讓台灣防疫的努力跟貢獻能被國際看到。

而賴香伶也提到口罩需求的部分，她表示，現在大家一周可以買2片口罩，「我也知道院長希望產量提升，是不是在產量提升後能改為一周7片數，買一次」。賴說，如果在口罩量產提升後也希望院長能夠調整需求面提供的政策，讓國人不要又引起新一波恐慌。
 

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