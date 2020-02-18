他以為得新冠肺炎...絕望在醫院輕生被制止　檢查出爐才發現誤會大了

▲男子以為自己得新冠肺炎，在醫院前大鬧。（圖／翻攝自微博／大連e警視）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，大連一名男子近日常咳嗽胸悶而前往醫院檢查，檢查完後因為覺得自己得了新冠肺炎，一時想不開竟然在醫院前拿磚頭猛砸自己，幸好醫院人員發現立即報警，送醫治療後才發現根本沒得病，全是烏龍一場。

大連市旅順口區公安分局得勝街派出所13日接到報案，一名渾身是血的男子在旅順區醫院門前，手上拿著2塊磚頭攻擊，「當時他胸前流著血，手上拿著磚頭，誰也不讓靠近」，就連巡警上前勸導時，他還把磚頭丟向對方，最後只好採取強硬方式制伏。

男子因為身上傷勢被送回醫院進行手術，清醒後表示，自己姓崔，黑龍江人的他因為被欠薪所以暫住友人家，近來懷疑自己罹患新冠肺炎前來檢查，由於覺得檢查項目特別多，讓他篤定自己一定是染病了，才會做出傻事。

最後檢查結果出爐，發現崔男根本沒有染病，警方認為他只是因為心理壓力過大一時糊塗，便聯絡老闆幫忙討回薪水，讓他十分感謝，「警察不但救了我的人，也救了我的心」，目前已出院回到家中。

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