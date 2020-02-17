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詐騙集團「戴矽膠面具」假扮外交部長　狂騙50國元首150人傻付22億贖金

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記者李振慧／綜合報導

詐騙集團手法日新月異，沒想到歐洲有一詐騙集團，竟然以法國外交部長勒德里安(Jean-Yves Le Drian)的名義撥打詐騙電話，2年來成功騙取多國領袖以及知名人士上當，一共騙得美元7,300萬元（約新台幣21.9億元）。

根據美國CNN報導，全球50多國大使館以及政府官員，近來紛紛接到一通自稱是法國外交部長勒德里安的電話，對方在電話中表示，「我們正在談論法國公民性命，我們希望釋放他們，如果不這麼做，預計將會發生更糟的情況，我需要知道你是否願意加入任務，以協助我們去執行，如果答案是『是』，我將告知總統，我們有了中間調解人。」

其中一名接到電話的男子德布瓦塞特(Olivier de Boisset)，是尼日共和國(Niger)一間IT公司的負責人，他接受採訪表示，電話中的人要求他匯款200萬美元，來幫助釋放在馬利(Mali)被挾持的法國人質，因為法國政府不方便以官方身分支付贖金，還保證事成之後法國央行會全數歸還款項。

德布瓦塞特雖然覺得有點可疑，但沒想到自己因此成為一場價值數百萬美元全球大騙局的最新受害者。報導中指出，這場騙局在過去2年來，竟然成功讓150多人上當，其中包含宗教精神領袖阿迦汗四世(Aga Khan)、尼日共和國總統、挪威總理、里昂總主教、比利時國王、聯合國教科文組織總幹事以及眾多企業CEO。

令外界好奇的是，詐騙集團漏洞百出的電話，為何能成功騙取多名領袖與知名人士。對此，一名受害者表示，詐騙集團為了博取他們信任，在Skype的視訊電話中，男子會戴著與勒德里安面孔一樣的矽膠面具，坐在假扮的部長辦公室中，背景還可看到法國國旗和歐盟旗。還有一名受害人表示，詐騙集團對他的事情瞭若指掌，才會讓許多人不小心上當。

土耳其商人基拉克(Inan Kirac)2016年11月接到電話後，在一個月內前後匯出美元4700萬元到一個中國帳戶，後來才終於發現自己受騙並報警。警方著手進行調查，終於偵破這起跨國騙局，6名嫌犯因假扮勒德里安以及摩納哥親王阿爾貝二世(Albert II, Prince of Monaco)，目前正在巴黎接受審判，而第7名被告則只針對假扮摩納哥親王一案受審。

▼法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）。（圖／達志影像／美聯社）

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