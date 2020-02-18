白牌運將2親人確診！急診醫曝最重要自保手段　「亞洲台灣最安全」

記者黃翊婷／綜合報導

對於台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情出現首例死亡病例，中國醫藥大學醫學中心兒童急診科主任謝宗學17日在臉書PO出一篇967字的文章表示，雖然傳聞爆發社區疫情只是虛驚一場，但很遺憾還是出現犧牲者，希望患有慢性疾病的人更要好好保護自己，「防疫，絕對不只是政府的事，全民一起參與、負起防疫責任，才有可能抑制病毒入侵。」

▲民眾出入人潮眾多的地方，還是要戴口罩保護自己。（圖／記者林敬旻攝）

謝宗學在臉書「Dr. E 小兒急診室日誌」的PO文中提到，自己是在上班前看到白牌計程車司機確診死亡的新聞，當時還想著「台灣真的要進入武漢肺炎社區疫情階段了嗎」，後來仔細看過政府的澄清記者會，心情反而比較平靜，因為目前的狀況並不符合社區疫情條件。

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雖然社區疫情只是虛驚一場，出現首例死亡病例卻是事實。謝宗學提醒，有慢性疾病的人更需要做好保護措施，避免染病，而防疫也不僅僅是政府的事，應該全民一起參與、負起防疫責任，才有可能抑制病毒入侵，最重要的保護手段就是「洗手」，出入人潮擁擠、密閉空間、醫療機構以及生病時都要戴口罩，民眾非必要也別出國，「因為現在亞洲地區沒有比台灣更安全的國家。」

▲台灣目前尚未出現社區傳播疫情。（圖／翻攝自衛福部臉書）

謝宗學也呼籲，如果民眾回國後14天內出現呼吸道症狀或發燒，應盡快就醫，不要隱匿病情，該隔離就隔離，不要到處亂跑，「我相信大家一起做到這些事，雖然不一定可以完全避免社區疫情，但可以讓社區疫情限制在小規模、小範圍，我們的醫療體系可以承受的程度，即使被傳染發病，也可以得到最好的醫療照顧。」

至於白牌計程車司機又有兩名家屬確診，有新聞報導指出疑似感染源可能是某位從浙江返台的台商。謝宗學認為，這一切還有待科學認證結果，雖然案例增加，但國內疫情等級不變。