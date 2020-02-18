寒流＋輻射冷卻大爆發！最猛「5℃低溫來了」台北體感剩6℃　急凍時間表看這

▲寒流最猛「5℃低溫來了」。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

寒流發威「雲街」現蹤！中央氣象局表示，入夜至18日（周二）清晨是這波寒流影響最明顯的時刻，全台發布低溫特報，中部以北沿海空曠地區甚至可能出現5度低溫，其中台北體感預測也只有6度，一直到白天仍涼冷高溫僅15度左右，預估寒流將持續影響到19日（周三）。

氣象局預報，入夜至18日清晨是這波寒流影響最明顯的時刻，各地轉乾冷，已針對全台發布低溫特報，台南以北及宜花低溫將下探8至11度，中部以北沿海、空曠地區或近山區平地甚至可能出現5、6度的低溫，高屏及台東也只有11至13度。白天高溫略為回升，但北部、東半部整天仍涼冷，高溫僅15至18度，中南部20至22度，日夜溫差大。

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▲台北體感剩6℃，急凍全台時間表。（圖／中央氣象局）



預計19日清晨仍受寒流影響，加上水氣偏少，利於輻射冷卻效應發生，各地天氣寒冷，台南以北、東北部低溫僅10至12度，空曠地區會更低，高屏、花東也只有13至15度，白天起寒流減弱，各地氣溫明顯回升，高溫皆可達20度以上，日夜溫差大。

氣象局指出，20、21日（周四、五）台灣附近吹著偏東風，氣溫回升、水氣偏少，清晨受輻射冷卻影響氣溫仍低，白天舒適至溫暖，西半部日夜溫差大。



天氣風險公司分析，寒流本身的強度在17日晚間達到巔峰，加上各地雲量稀少，晚上「輻射冷卻」作用發威，預期台南以北都將出現10度以下低溫，空曠、河谷處低溫僅7至8度。預估18日白天後寒流強度就會稍稍減弱，18日晚至19日清晨仍有10度左右低溫，19日白天起就會大幅回暖，天氣持續穩定、回暖。

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