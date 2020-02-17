影／首例死亡白牌車司機家庭聚餐　「媽媽、外甥女婿」2採今確診

記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增2例COVID-19(武漢肺炎)病例，為中部80多歲女性(案21)及30多歲男性(案22)，同時也是昨日公布案19(指標個案)及案20之親人。衛生單位於昨天進行接觸者調查時發現，案21曾於2月6日出現症狀就醫，案22則於1月28日至2月6日間出現發燒、咳嗽等症狀，兩人經採檢均於今日確診。由於案22與其他3位平時並未同住，研判是過年期間家族聚會時遭到指標個案傳染，為一起家庭群聚，首例確診死亡者的媽媽、外甥女婿確診。

▲中央流行疫情指揮中心例行記者會。（圖／記者湯興漢攝）

指揮中心指出，昨日及今日公布之中部家庭群聚，目前匡列181名接觸者，持續追蹤中，其餘個案接觸者尚有96人持續居家隔離，其中9人有症狀已通報(7人二採陰性、2人檢驗中)。另2月3日自武漢返台的台商團，除2月4日確診個案外，其他246人於集中檢疫場所密切健康監測，預計明(18)日解除隔離，已宣導返家後需進行自主健康管理。

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▲▼首例死亡個案的兩位家人也確診。（圖／記者莊喬迪攝）

指揮中心表示，依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，截至今日下午3點半，中國大陸全部31省市區(不含港澳特別行政區)累計確診70,553例COVID-19(武漢肺炎)感染個案，其中1,770例死亡；多省市疫情已由輸入轉為本地病例為主。

指揮中心進一步表示，除台灣之外，國際間累計752例確診病例，分布於27個國家/地區；病例數以國際運輸工具(日本鑽石公主號)454例(含台籍4人，其中2人為無症狀感染)、新加坡75例、香港57例、日本55例(不含無症狀10例)及泰國35例為多；病例中4例死亡，分別為法國、日本、香港及菲律賓各1例。

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