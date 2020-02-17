陸配子女來台可專案申請？　行政院澄清：防疫期間暫停

記者陶本和／台北報導

政府為因應新冠肺炎，撤回陸配子女來台相關措施。對於台北市議員羅智強指稱，行政院宣布陸配未成年子女可專案申請來台，行政院發言人Kolas Yotaka17日表示，該專案在防疫期間仍是暫停。

針對前總統馬英九批評政府撤回有條件開放陸配子女入境，並引用聯合國兒童權利公約，認為即便是防堵疫情也不應該忽略人權，行政院表示，引用兒童權利公約情節來類比是不符比例原則的批評，與政府目前實際的做法也相去甚遠。

行政院強調，政府因應防疫的需要，「暫時」未將中國籍配偶子女列為優先撤僑名單；而陸委會方面，也早有依個案可專案審查入境的規定，只是在防疫期間暫時停止。

針對行政院的說法，羅智強解讀成行政院「鬆口」，並認為如果有未成年子女在中國大陸沒有親人照顧，且父母在台灣者，是可以向內政部移民署專案申請。

但是，Kolas於17日下午駁斥，強調陸配子女來台，陸委會本來既有的專案審查機制，是規定未成年孩子隻身在中國無人照顧，且父母都在台灣，才可以申請，這個專案在防疫期間是被暫停的。

▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者陶本和攝）

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