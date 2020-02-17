白牌車司機與8旬母坐隔壁成確診　家庭聚餐座位圖及確診時序曝光

記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17日）指揮官陳時中針對案19和20用3張圖說明時序，主要是該名台商回家有做自主管理，有咳嗽。至於沒通報，是因為當時浙江並不包含在通報的地區內。但當時1月22日台商搭了案19的計程車回家。

▲針對案19及其確診家人，陳時中用3張圖說明時序。（圖／記者莊喬迪攝）

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▲首例死亡個案家庭聚餐座位圖及確診時序曝光。（圖／指揮中心提供）

▲首例死亡個案家庭聚餐座位圖及確診時序曝光。（圖／指揮中心提供）

▲首例死亡個案家庭聚餐座位圖及確診時序曝光。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，這些方法相對都是比較新，所以需要一點時間，所以拜託中研院這邊可以盡快研究出方法。他接著以案19和案22確診時序圖說明以下：

1/27案19非同住家人，和10人同住家人兩人家族聚餐。

2/3案19入院，入院檢查判定是在診所做快篩是流感陰性，醫院非常注意，所以把他送到負壓隔離病房裡面，治療做的診療都是流感相關，因為還有慢性病，所以需要做相關的治療。

2/12起往回追蹤至1/31有肺炎但是不符合當時通報定義的病患，怕說在這裡面有沒有符合通報，但有流感症狀檢驗有陰性的人，追加檢驗113人，112人檢驗陰性，其中一人檢驗出了陽性，60位醫護有相關接觸史，60醫護是沒有問題的，找到6位接觸者是陰性，有一位還沒找到。

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