影／新冠肺炎22名確診！第19～22例是「中部家庭群聚」已掌握181名接觸者

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17）日再公布2例確診，截至今日下午4點，國內新增19例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1,856名個案，含22名確診、1,766名排除，餘隔離檢驗中（42名初驗陰性、其餘待檢驗）。針對昨日和今日公布的中部家庭群聚，目前已匡列181名接觸者。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者趙于婷攝）

指揮中心指揮官陳時中指出，目前181名接觸者持續追蹤中，其餘個案接觸者尚有96人持續居家隔離，其中9人有症狀已通報（7人二採陰性、2人檢驗中）；另2月3日自武漢返台的台商團，除2月4日確診個案外，其它246人於集中檢疫場所密切健康監測，預計明（18）日解除隔離，已宣導返家後需進行自主健康管理。

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指揮中心表示，依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，截至今日下午3點半，中國大陸全部31省市區（不含港澳特別行政區）累計確診70,553例新冠肺炎感染個案，其中1,770例死亡；多省市疫情已由輸入轉為本地病例為主。

指揮中心進一步表示，除台灣之外，國際間累計752例確診病例，分布於27個國家/地區；病例數以國際運輸工具（日本鑽石公主號）454例（含台籍4人，其中2人為無症狀感染）、新加坡75例、香港57例、日本55例（不含無症狀10例）及泰國35例為多；病例中4例死亡，分別為法國、日本、香港及菲律賓各1例。

指揮中心再次提醒，民眾應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，做好咳嗽禮節、減少近距離接觸，保持環境清潔及通風。民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。