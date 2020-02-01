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官方授權！《馴龍高手》互動性繪本來台　親子共讀邊看邊探險

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▲▼官方授權《馴龍高手》互動性繪本來台。（圖／尖端出版提供）

▲官方授權《馴龍高手》互動性繪本來台。（圖／尖端出版提供）

記者林育綾／綜合報導

全球票房突破11億美元的動畫電影《馴龍高手》，推出環球影業官方授權的繪本《馴龍高手故事繪本1：夢想的起點》，中文版即將由尖端出版社在台發行！這也是一本「互動型找找書」，每頁都藏有一隻故事中有名的驚嚇綿羊，適合親子一起邊讀邊探險。

《馴龍高手》的源頭，是英國著名童書作家克瑞希達‧科威爾所撰寫的小說。該系列不僅獲得國際童書界大獎「小聰明童書獎」，也全球35個國家銷售超過800萬冊，連世界聞名的魔法媽媽J.K.羅琳也為之深深著迷。

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▲▼官方授權《馴龍高手》互動性繪本來台。（圖／尖端出版提供）

▲《馴龍高手》故事傳遞給孩子「掙脫負面標籤的束縛」、「尊重生命」、「同理心」等價值觀。（圖／尖端出版提供）

故事敘述維京男孩小嗝嗝，因為瘦弱的體態成為同齡人眼中的「魯蛇」，連酋長父親也沒自信讓他與龍族戰鬥。然而小嗝嗝沒有讓別人定義自己，他發揮自己的發明天賦與對龍族的知識，融合自己在打鐵舖習得的技術，為自己開創一條新的「馴龍之路」。

《馴龍高手故事繪本1：夢想的起點》，將《馴龍高手》的故事童書化，聚焦「人際關係」與「自我成長」。透過瘦弱的小嗝嗝、強勢的酋長父親、性格各異的夥伴及多樣化龍族，讓孩子藉由簡單卻雋永的故事體會親情的可貴，為孩子建立「暴力不能解決一切」、「掙脫負面標籤的束縛」、「尊重生命」、「同理心」等價值觀。

▲▼官方授權《馴龍高手》互動性繪本來台。（圖／尖端出版提供）

▲同時它也是一本「互動型找找書」，每頁都藏有一隻《馴龍高手》世界最有名的驚嚇綿羊。（圖／尖端出版提供）

同時它也是一本「互動型找找書」，每頁都藏有一隻《馴龍高手》世界最有名的驚嚇綿羊，非常適合親子共讀時一起探險。而為了方便孩子閱讀，中文版書籍採硬殼精裝不易變形，霧面上亮的設計兼具美觀與防髒，注音符號、字級大小都仔細規劃，打造讓孩童輕鬆暢遊的馴龍世界。

而中文版繪本續集《馴龍高手故事繪本2：龍族英雄沒牙》、《馴龍高手故事繪本3：龍國祕境》將於2020年3月份推出。

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