單親媽傳訊要借錢　前夫回撥驚聞「小孩手腳已經冰冷」...急奔摩鐵難阻悲劇

記者陳以昇／新北報導

新北市一名30歲吳姓單親媽媽騎機車帶2名兒女入住摩鐵，先傳訊息向前夫借錢，他回撥後，單親媽說：「小孩手腳已經冰冷」，前夫趕赴摩鐵查看，一對兒女已明顯死亡。警方到場時發現沒有打鬥痕跡，小孩身上沒有明顯外傷，但在旁邊發現一袋抗憂鬱藥物，詳細死因待釐清。

▲30歲媽帶6歲兒、8歲女住五股摩鐵 2小孩不幸死亡。（圖／記者游宗樺攝）

▼單親媽媽騎機車載著一對兒女入住摩鐵，原本要共赴黃泉，自己被救起，小姊弟卻已身亡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，吳女13日騎機車載著8歲女兒、6歲兒子，入住五股一家汽車旅館；16日清晨，吳女傳訊息向陳姓前夫表示，因沒有工作收入，經濟相當困難，想要借錢，前夫立刻回撥電話關心3人狀況，吳女竟語出驚人說「小孩睡著了，手腳己經冰冷」。

陳姓前夫擔心出事，立刻到汽車旅館查看，一對兒女卻已成冰冷遺體；警方到場時，3人仰躺床上，吳女意識清楚有嗜睡狀況，2小孩明顯死亡，現場沒有打鬥痕跡，卻在旁邊找到一袋抗憂鬱藥物，懷疑吳女加工殺害2小孩。吳女目前在醫院陷入昏睡，待她清醒後才能釐清真相。

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▼吳姓單親媽媽在臉書與兒女合照。（圖／記者陳以昇翻攝）