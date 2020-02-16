小姐弟雙亡...單親媽1月底拿處方箋領200多顆藥　社會局2/13曾派人探視

▲吳女的陳姓前夫（中）與吳女哥哥（左）到板橋殯儀館相驗2小孩遺體 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市30歲單親媽媽疑經濟壓力大，竟帶2兒女到摩鐵輕生，造成一對姊弟死亡，現場遺留抗憂鬱藥物20多顆，警方從收據明細得知，她上個月底就拿處方箋領了200多顆藥，懷疑先餵食小孩大量藥物後再自吞，將解剖遺體才能確定死因。社會局表示，去年列冊低收入戶，還派社工探視關懷，卻仍發生憾事。

▼吳姓單親媽媽騎機車載著一對兒女入住摩鐵 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，30歲吳姓單親媽媽離婚後獨自撫養8歲女兒、6歲兒子，3人到土城投靠哥哥，經濟相當困難，新北市社會局去年列冊低收入戶，11日通報經濟困難，13日社會局還派遣社工前往探視關懷，未料仍發生憾事。

警方當時到場時，2個小孩已經身體僵硬明顯死亡，吳女雖有意識，但呈現嗜睡狀況，隨後在旁邊找到一只精神科藥物藥袋，裡面還剩下20多顆抗憂鬱藥物，裡面收據明細載明吳女在1月底時，拿處方箋領了200多顆藥，懷疑先餵食2小孩後再自吞。

家屬表示沒聽過吳女有精神病史，警方16日下午3時許，通知吳女的陳姓前夫及哥哥到板橋殯儀館相驗2小孩遺體，釐清死因，但事發經過尚待吳女清醒後才能得知。

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▼吳姓單親媽媽在臉書與2小孩開心合照 。（圖／記者陳以昇翻攝）