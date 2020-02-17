獅子頭名店「台北美味小館」少東欠千萬　老父親收回經營權幫還債

▲台北美味小館。（圖／取自台北美味小館臉書）

記者黃士原／台北報導

位林森南路附近的台北美味小館雖然是家小餐廳，但招牌菜獅子頭砂鍋及魚頭砂鍋可是老饕們最愛。不過近日被爆出少東愛賭欠上千萬債務，甚至影響到餐廳經營，因此老父親扛下債務並收回經營權，並且在店裡及臉書上貼出公告切割兒子。

2017年台北美味小館貼出公告，前主營運者王嘉震多年經營不善，資金營運頻頻出問題，2017年6月8日更換營運者，王嘉震和台北美味小館已無任何營運關係。而如此切割的原因就是少東王嘉震假借父親之名借款50萬元，同時也因偽造有價證券罪被判刑，但王嘉震之後竟還以投資球員卡繼續行騙，目前還在高院審理中。

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▲台北美味小館跟拳頭一樣大的獅子頭。（圖／取自台北美味小館臉書）

除了偽造有價證券罪及詐騙，王嘉震還打著台北美味小館餐廳名號四處借貸，債權人常常上門討債，台北美味小館不堪其擾，也公告請自行至法院正式提告，請勿干擾本店正常營運。

台北美味小館由老父親與女兒一同經營，生意已上軌道，像這次過年年菜預訂1月21日就額滿，不過餐廳每天還是會多做獅子頭和魚頭，如果想吃的話只能現場排隊。美味小館招牌菜獅子頭砂鍋是每天手工現做，而且尺寸還比一般大上好幾倍，就跟拳頭一樣大，獅子頭砂鍋一鍋4顆售價850元。另一招牌菜魚頭砂鍋售價850元。

地址：台北市中正區林森南路61巷9號

電話：02 2321 5939