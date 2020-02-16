寒流猛襲全台急速降溫中！「爆冷6°C」時間點曝　一路凍到周三

▲寒流南下，午後起越晚越冷，全台17縣市低溫特報。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

寒流急凍！氣象局持續針對全台17縣市發布低溫特報，各地氣溫越晚越冷，有10度以下氣溫發生的機率，這一波寒流將冷到周三清晨，預估最冷時間點落在周一晚上至周二清晨，桃竹苗及大台北局部地區最低溫僅剩6度。

請繼續往下閱讀...

▲寒流將一路冷到周三清晨，最冷時間點落在周一晚至周二清晨。（圖／中央氣象局）

低溫特報

時間：今（16日）下午至明（17日）白天

低溫區域：

【橙色燈號（非常寒冷）】

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。



▲17縣市低溫特報，台南以北今晚至明天白天低溫探10度左右。（圖／中央氣象局）

氣象預報員陳伊秀表示，截至下午5點， 苗栗以北局部地區已出現10度低溫，中部地區也有出現12度低溫，高屏、台東晚上起也會逐漸感受到寒意，入夜之後全台都有感轉冷。氣象局也針對17縣市發布低溫特報，今晚起台南以北及宜花地區估有10度左右低溫，其中桃竹苗局部地區更可能有8~9度低溫。

在降雪部分，目前玉山、合歡山氣溫都很低，但水氣因為是一波波移入，如果在水氣跟氣溫配合情況下，在明天上午之前賞雪都可以碰碰運氣，之後轉乾冷後機率就不高。

▲寒流南下，中部以北午後起明顯轉冷，傍晚低溫僅剩12-13度。（圖／記者湯興漢攝）

這波寒流將自今天起一路冷到周三清晨，明天白天新竹以北及宜蘭高溫不會超過12度，最冷時候落在周一深夜至周二清晨，台南以北、宜蘭花蓮低溫僅7-11度，北部空曠地區更可能下探6度，高屏、台東低溫也為12-13度。

周三清晨輻射冷卻效應明顯，仍會偏冷，但白天之後就會逐漸回溫，一直到下周日，各地都是晴到多雲好天氣，僅宜花東有局部零星降雨。