快訊／比清晨還更冷！全台20縣市低溫特報　「爆冷6°C」時刻快降臨

▲寒流發威，20縣市低溫特報。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

受到寒流影響，今（17）日至19日各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。氣象局上午針對20縣市發布低溫特報，今白天至明上午局部地區有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

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▲20縣市低溫特報。（圖／中央氣象局）

低溫特報

時間：17日上午至18日上午

低溫區域：

【橙色燈號（非常寒冷）】

新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、台北市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象局表示，今天受到寒流影響，天氣非常寒冷，清晨台南以北及宜花氣溫只有9到12度，氣象局持續針對這些地方發布黃燈及橙燈警示的低溫特報，至於其他地方也只有13、14度。

▲今入夜到明天清晨將出現這一波寒流的最低溫，台南以北及宜花將下探7至10度，空曠地區還會再低。（圖／記者林敬旻攝）

白天北台灣持續寒冷，高溫僅12度左右，其他地方則可以來到15至19度，提醒今天入夜至明天（18日）清晨將出現此波寒流的最低溫，其中，台南以北及宜花將下探7至10度，空曠地區還會再低僅5-6度，其他地方也只有12、13度。

至於降雨部分，今天起水氣逐漸減少，上半天東半部、南部地區及中部以北山區仍有降雨，下半天則剩下花東仍有局部短暫雨，其他地區將轉為多雲到晴的天氣。