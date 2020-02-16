影／陳時中深夜「緊急更新」！曝社區傳播4大徵兆：只是零星個案

記者許凱彰、趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心16日晚間6點開記者會新增兩名新冠肺炎確診案例（第19、20例），其中一例已經死亡；晚間10時許也緊急發布第19例計程車司機3個可能感染源。對此，指揮官陳時中補充說到，目前正深入追蹤個案載過的3名台商乘客及該個案所有密切接觸者，如果確定是相關接觸史感染，就不算是社區感染。

陳時中在深夜說到，個案計程車司機曾載過多名訪台過春節的台商，其中3位是從中港澳返國，皆在家自主健康管理，且回台後皆曾因呼吸道感染症狀就醫，目前正深入追蹤3名台商及該個案所有密切接觸者，如果確定是相關接觸史感染，依目前情況發生「社區人傳人」的可能性相當低。

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▲指揮中心指揮官陳時中晚間說明第19、20例個案。（圖／記者李毓康攝）

陳時中進一步指出，第19例確診個案於1月27日出現咳嗽、2月3日因呼吸急促赴醫院就醫，個案雖有疑似症狀，但因其無出國旅遊史，也非確診病例已知密切接觸者，故不符合當時新冠肺炎病例通報定義，且可能導致肺炎原因眾多，如流感、麻疹或肺炎鏈球菌感染等，故醫師診斷可能因流感重症併發肺炎，當日收治於負壓加護病房治療。

由於近期周邊鄰近國家，如新加坡、日本皆陸續出現無相關旅遊史確診個案，經與專家討論，決議自2月12日起，針對今年1月31日起通報流感併發重症個案檢體檢驗結果為陰性者，均需追加檢驗新冠肺炎；截至2月15日止，已全數檢驗完成113件檢體，本案是唯一檢驗陽性者。

▲社區傳播4大徵兆。（圖／翻攝自衛福部臉書）

對此，衛福部深夜PO出一張圖提到「符合社區傳播4大徵兆」，包括「確定病例無法找到感染來源」、「本地感染個案已『遠超過』境外移入感染個案數」、「已經出現連續性的傳播鏈」、「有廣泛發生的群聚事件」，在圖中也補充說到惟有「確定病例無法找到感染來源」仍在清查中，而目前本地感染是遠低於境外移入個案的。

指揮中心指出，以現有資訊分析，一般民眾於社區得到感染的風險很低，尚無須提升防疫等級，也再次提醒，民衆平時應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節，減少近距離接觸，保持環境清潔及通風。