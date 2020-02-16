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他好奇宮廟資金來源？　網揭背後「龐大利益牽扯」：是你心甘情願捐

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拜拜,廟,姻緣,算命,流年,安太歲,許願,八字（圖／記者張一中攝）

▲宮廟會舉辦活動增加收入，以維持廟方事務運作。（示意圖／資料照）

記者黃可昀／綜合報導

無論是哪種宗教組織，都要有資金才能維持運作。一名網友好奇，「宮廟要怎麼賺錢啊？頂多就是信徒的香油錢吧？」但台灣大大小小宮廟這麼多，不是每一間都特別有名，一般小型的土地公廟資金來源究竟為何？

原PO在PTT表示，規模大或特別有名的宮廟，前來參拜的信徒多，代表著香油錢也多，廟方就能運用大家捐的錢維護環境、舉辦活動等等，不過，台灣人走在路上沒幾步就能遇到一間廟，有些規模很小，平時參拜的信徒也不多，「除非很大的宮廟，不然也賺不了錢吧。」

請繼續往下閱讀...

▲雲林縣西螺福興宮，西螺媽祖太平媽祖廟，從昨日圍爐除夕夜開始，廟前廣場及附近道路擠滿搶頭香2.5萬人潮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲捐錢也算是求一個心安。（示意圖／記者蔡佩旻攝）

另一名網友回文說，他曾聽聞宮廟每年都會舉辦活動，「說要去宮廟點什麼光明燈還有安太歲？」不少長輩為了祈求家人健康，每年不惜砸大錢到場參與，甚至覺得花越多錢代表越誠心，「我聽他們講收費從600到3、4000新台幣都有」，雖然他不清楚這類活動的成本，但每年光是舉辦一次就有大筆進帳，「或許每年台灣宮廟產業的收入高達上千億，而且還無法控管。」

網友表示，「這是真的，有時候我都覺得是無本生意，點燈安太歲 隨便就500、1000」、「如果就信徒自己捐獻無妨，有些感覺巧立名目，而且還不只當年的生肖，還有哪些也是要安」、「還不用繳稅」。

也有人提到，「我覺得這些都不是騙，只是你心甘情願地捐獻而已」，有些人會去廟裡問事情，尋求心靈慰藉、抒發情緒，求的也只是內心的平靜，「求神拜佛的信仰行為，的確讓浮動人心能得到緩解」，所以他認為一個宮廟要能賺錢，最重要的是有撫慰心靈的能力，信眾才會心甘情願地捐錢，繼續維持廟方運作。

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