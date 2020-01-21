「邪教聖師」驅魔打死信徒！行刑式凌虐叛教者　腳踹臉、甩巴掌影片曝光

記者趙蔡州／綜合報導

台中大里61歲林欣月創立「中華白陽四貴靈寶聖道會」，2019年爆出她對多名信徒私刑虐打，總計打傷13名信徒、其中6名還是兒童，她甚至以「借竅驅魔」為由將一名方姓女子打死。台中地檢署21日依傷害致死、違反組織犯罪防制條例等罪，將主嫌林欣月等10人起訴，請求法官加重其刑。

▲信徒想逃離中華白陽四貴靈寶聖道會，卻被「三才」抓回，施以腳踹頭、打巴掌等方式處罰。（圖／記者李忠憲翻攝）

台中地檢署2019年3月接獲陳情，有志工指稱「中華白陽四貴靈寶聖道會」主持人林欣月凌虐信徒，受害者最小的才2歲，最老80歲的也不放過，多數人被打到遍體鱗傷，還有人眼睛重傷失明，林欣月甚至在廣西道場以「借竅驅魔」為由，教唆手下打死一名方姓女幹部。

檢方調查，61歲林欣月本名為林昭治，2008年在嘉義創立聖道會後，在台中、南投、廣西南寧等3地設有道場，2012年間起為強化領導，除了巧立名目額外收費，還組織手下「三才」對信徒嚴格管理。只要信徒不服指令、不遵守教條或生活公約，就會被「三才」及其他信徒集體毆打，甚至出現子女毆打父母的情況。

▲婦人在道場當廚娘2個月遭戳瞎雙眼。（圖／東森新聞）

檢方成立專案小組歷經數月佈線偵辦，順利攻破林女在台中及南投的道場，找到大量林女用來凌虐信徒的工具。林欣月落網後向檢方供稱，自己確實有收受信徒「敬師金」，但否認教唆屬下人，辯稱是「仙佛借竅」與她無關；打人的「三才」則辯稱，當時被借竅附身，沒有個人意識，無傷人犯意。

受害家屬則供稱，指控林女確實有打人、教唆下屬打人，甚至有信眾至今仍下落不明。邪教受害人陳媽媽表示「就是要叫我女兒來打媽媽，然後讓我們彼此產生怨恨」、「（林女讓子女）認為爸爸媽媽身上都是畜生」，另一名失明受害人的女兒更控訴，她的母親眼睛本來沒有怎麼樣，結果被以「理療」名義弄瞎。

▲台中地檢署21日起訴主嫌林欣月等10人。（圖／記者陳玉翻攝）

台中地檢襄閱主任檢察官林彥良表示，「林女及教眾（包含三才）稱，他們是在無意識的狀態下去執行所謂『借竅驅魔』的宗教儀式，這一個部分檢察官不予以採信」。台中地檢署21日依違反組織犯罪防制條例、傷害致死罪及傷害致重傷害罪，起訴主嫌林欣月等10人，請求法官加重其刑。