台灣首例死亡！他曝曲折發現過程　醫生讚「震驚又感動」

記者趙蔡州／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情愈來愈嚴重，中央流行疫情指揮中心16日宣布，台灣出現首例死亡個案。蔡賢龍醫師事後在臉書表示，這一起案例讓他既震驚又感動，因為這是台灣「回溯式、地毯式掃描」發現的第19病例，進而又發現第20名病例，真的是天佑台灣。

指揮中心16日晚間宣布，第19例個案死亡的消息後，消息立刻在網路引發熱烈討論。蔡賢龍醫師在臉書表示，這次是「回溯式、地毯式掃描」發現的第19病例，然後又密切追蹤接觸個案，再發現第20例，整個細心的過程「雖然結果震撼，但還是讓我有感動到」，這2病例發現的過程「還是讓我覺得天佑台灣。」

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▲蔡賢龍醫師在臉書表示，這一起案例讓他既震驚又感動。（圖／翻攝自醫師蔡賢龍臉書）

醫生陳志金也在臉書粉絲團「Icu醫生陳志金」表示，這一例是指揮中心主動出擊找出來的「這一點真的非常棒」。他提醒，個人防護很重要，同時也要注意「醫療的負荷」，光是此例住院13天，就有60位醫護要隔離14天，「每一例沒有接觸史的病例出現，就會有一大票醫療要隔離，可能會衝擊到醫院正常營運。」

他感嘆，所幸「目前為止這60位醫護都是陰性，也代表著大家都有用心在落實防護。」

▲中央流行疫情指揮中心16日宣布，台灣出現新冠肺炎首例死亡個案。（示意圖／路透社）

據悉，死者個案61歲男性有B型肝炎及糖尿病病史，無出國旅遊史，也非確診病例的已知密切接觸者，1月27日出現咳嗽、2月3日因為呼吸急促赴醫院就醫，第一時間診斷為肺炎，當日收治於負壓加護病房治療，個案2月15日才確診罹患新冠肺炎，15日晚間就因為肺炎合併敗血症死亡。

指揮中心表示，由於死者沒有國外旅遊史，所以早先對方就醫時沒有發現，直到2月12日開始對全國醫院通報之流感併發重症、流感檢驗陰性個案進行回溯，針對1月31日起通報113件病患進行新冠肺炎檢驗，2月15日全部檢驗完成，才發現個案（19例）為唯一檢驗陽性，第20例則是第19例的親屬。