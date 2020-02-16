社區感染「一定會發生」！抗煞英雄說話了：台灣應該能控制

▲葉金川指出，相關單位必須爭取時間，將擴散感染切斷。（圖／記者趙于婷攝）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）在台確診的20例當中，出現2例本土個案，讓指揮官陳時中坦言，這是台灣第一次出現社區傳播警訊。對此，「抗煞英雄」葉金川指出，這起案件是傳染給家人，相關單位必須爭取時間，將擴散感染切斷。

葉金川指出，這起病例屬於家庭傳染的情況，中央應該爭取時間，將家族擴散傳染的可能切斷。不過，他也提到，台灣目前還沒有亂，民眾不需過度恐慌，社區感染「一定會發生」，若開始出現，就要做好後續工作，因為台灣與新加坡、日本不同，疫情應該能夠控制。

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▲陳時中指出，這是台灣首次出現社區人傳人的狀況。（圖／記者趙于婷攝）

中央流行疫情指揮中心說明，國內新增了第19、20例新冠肺炎確診案例，第19例15日晚間因肺炎併發敗血症死亡，目前指揮中心已針對密切接觸者進行追蹤，掌握到79名密切接觸者，已完成73名採檢（包含7位有症狀），其中有60人檢驗出陰性、1人檢驗出陽性，這名陽性案例為第19例的弟弟（第20例），其餘密切接觸者仍在檢驗當中。

針對第19、20起案例，指揮官陳時中指出，2人沒有旅遊史，目前正在調閱監視器、通聯記錄，希望能夠追蹤到感染源，釐清感染的源頭。

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