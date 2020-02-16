武漢午後飄雪「斷崖式降溫」！　感染科醫生：不利於對抗病毒

▲武漢15日起降雪，氣溫斷崖式下降，感染科醫師建議應保暖及適度運動，以對抗病毒。（圖／翻攝自紅星新聞，下同）

實習記者陳妙津／綜合報導

武漢14日夜間雷雨，15日中午開始降雪，預估氣溫在0至10度之間，晚間開始雨雪轉弱，但氣溫卻將遭遇「斷崖式」下降。四川廣元市中醫醫院感染科主任醫師楊志林、成都市第一人民醫院感染科副主任醫師郭強表示，濕冷環境不利於對抗病毒，建議病患最好維持身體溫暖及適當運動。

據《紅星新聞》報導，郭強表示，氣溫下降對病毒作用較小，只會影響病毒生存，但不會影響傳播能力，主要還是對人的影響，而氣溫升高則對病毒作用較大。不過，起風下雨仍對清除病毒有一些好處。

楊志林表示，新冠病毒（COVID-19）通常在高溫下不易存活，反之在低溫中容易成活，在濕冷環境時，病毒可能處於休眠，等待天氣漸暖逐漸復甦。通風能改變環境空氣，增強空氣對流對改善疫情有幫助。

楊志林表示，降溫可能會導致感冒、咳嗽等症狀，也可能讓病情穩定的肺炎患者再次惡化，也不排除會因此而遭流感病毒雙重感染的可能。郭強也說，氣溫下降會導致抵抗力降低，讓人更易受到病毒感染。

提及注意事項時，楊志林強調，一定要注意保暖，除了多蓋被子、多穿衣服外新冠肺炎患者及普通人也該做些適度運動，例如八段錦及太極拳等。郭強則說，無論是肺炎患者或普通人都該加強保暖，防止病毒入侵，尤其是有基礎疾病的老年人，在降溫時更易抵抗力下降及感染。