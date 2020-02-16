新冠肺炎防疫添新力軍　宜蘭酒廠日產4萬2千瓶75％酒精

▲防疫用酒精供不應求，17日起，宜蘭酒廠將日產4萬2千瓶75％酒精投入防疫。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

口罩搶完搶酒精，成新冠肺炎防疫全民運動，宜蘭酒廠16日上午，開賣的864瓶75％酒精，還是1小時就被買光光，防疫酒精供不應求，宜蘭酒廠暫停紅露酒生產線，17日起全力投入酒精生產，預計日產4萬2千瓶75％酒精，並由台酒總公司控管分配販售。

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宜蘭酒廠表示，16日賣的酒精來源是屏東酒廠，賣的量是72箱，每箱有12瓶酒精（864瓶），宜蘭酒廠是從1月31日開始賣，當時貨源是來自隆田酒廠，宜蘭酒廠分配量算多，每天都是200至300人排隊買酒精。

至於17日生產的酒精是每日會3500打（4萬2千瓶），但生產出來後，是讓總公司控管分配，再由總公司統一配置，另有關酒精加入生產的酒廠是屏東、花蓮、台東等，宜蘭酒廠生產酒精，未來賣的量會比目前多。

宜蘭酒廠指出，因只有一條生產線，生產酒精會排擠到生產紅露酒，現在用來裝酒精的是回收瓶，不只用在紅露酒，也有紹興酒，如果採購酒瓶來不及，採用現成的，只做標貼、外紙箱，退瓶價格是2元。

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