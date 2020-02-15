開學防疫！備妥645萬片口罩、2.5萬支額溫槍、8.4萬公升酒精

▲因應新冠肺炎，教育部今指出，將協助學校採購防疫物資，包括額溫槍2.5萬支、酒精8.4萬公升，以及防疫備用口罩645萬片。（圖／記者許宥孺攝）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，為因應2月25日開學，教育部今（15日）召開記者會指出，教育部將協助學校採購防疫物資，包括額溫槍2.5萬支、酒精8.4萬公升，以及防疫備用口罩645萬片，提供各級學校私立幼兒園、補習班、兒童課後照顧中心及部屬館所等備用。

教育部長潘文忠指出，教育部將比照先前配送私立幼兒園備用口罩的機制，將防疫物資配送至各級學校，相關作業已著手進行，已於2月初陸績開始配送，預計學校開學前皆可配送到位。

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▲教育部提供防疫備用物資。（圖／教育部提供）

潘文忠強調，備用口罩主要是提供學校臨時性發現學生或幼兒及教職員工，在校內出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促等不適或緊急情況者配戴，以約每50位教職員工生發放1盒的原則計算配送數量，並將配送至各縣（市）服務據點，並會逐一通知學校於開學前領取完畢。

▲潘文忠強調，備用口罩主要是提供學校臨時性發現學生不適所使用，約每50位教職員工生發放1盒為原則。（圖／記者許宥孺攝）

目前根據教育部統計，針對私立幼兒園，已在2月2日至5日提供50萬片口罩，2月15日至20日將提供77萬片給補習班及兒童課後照顧中心，未來將在開學前也提供518萬片口罩（兒童218萬片、成人300萬片）給各級學校後備用口罩。

教育部再次強調，針對防疫觀念「最基本且最重要的防疫措施仍是：落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節，及生病在家休息。」請學校及家長落實執行。此外，只要遵守口罩使用三時機：「看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩」，就能有很好的保護效果，正常無症狀的學生或幼兒不需要戴口罩，請把口罩留給真正需要的人，才能讓防疫發揮最大效用。

▲學校防疫物資整備情形。（圖／教育部提供）

在加強衛教宣導作為上，潘文忠也說，預計下週邀請兒科醫師拍攝衛教宣導影片，向教育人員及學生示範、宣導正確防疫觀念及衛生教育，開學前將提供衛教宣導影片，讓家長了解學校如何透由強化衛生教育宣導及落實正確的防疫措施。另自2月25日起與台灣兒科醫學會合作協助全國學校防疫衛生教育宣導活動。

