舊瓶分裝酒精、漂白水有陷阱　醫擔心曝「4原則」：別鐵齒！真發生過憾事

▲陳志金製作圖表提醒民眾分裝漂白水，要小心誤食。（圖／翻攝「Icu醫生陳志金」臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

防範新冠肺炎（COVID-19），重症名醫陳志金表示，看到有熱心的藥局贈送漂白水給民眾分裝，這是好事，但看著民眾拿各式各樣的舊瓶去裝，「我非常的擔心」。他說，用舊瓶來分裝漂白水必須嚴格遵守四個原則，防疫也要注意居家安全，分裝酒精也一樣，「不要鐵齒，真的發生過遺憾的事！」

陳志金15日在「Icu醫生陳志金」臉書指出，民眾拿的舊瓶有原來裝礦泉水、飲料、酒、醋、醬油、洗髮精、冷洗精、沐浴乳等等的瓶子，大家知道這麼做，是有被誤喝、誤用的風險嗎？

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陳志金表示，用舊瓶來分裝漂白水，必須嚴格遵守四個原則：

1、最好用回漂白水的瓶子來裝，「儘量」不要用飲料瓶！尤其是用礦泉水瓶來裝漂白水或酒精，最容易出事！

2、撕掉原有標籤（無法撕掉標籤的，可用不透明膠帶遮掉）。

3、重新標示（最好在瓶外及蓋子上色，可用防水貼布遮上後，標示在明顯可見的地方）。

4、安全存放（擺放的位置，要離開原來可飲用的地方越遠越遠好！不要隨便放在小孩可以接觸到的地方，漂白水可放在廁所的櫃子裡）。

▼陳志金說，最好用回漂白水的瓶子來裝漂白水。（圖／達志／示意圖）

陳志金指出，在急診或加護病房，經常會遇到誤喝農藥、殺蟲劑、清潔劑、鹼水、漂白水....的病人，有一部分就是因為裝在「飲料瓶」內，被小孩或是老人家誤喝的！瓶子上的標籤是「可以喝的」，卻裝了「不能喝的」液體，就是具有潛在會被誤喝的風險。

陳志金提到，有人會辯稱，「我有在上面寫字提醒啊」、「難道不會在喝之前先聞一下嗎」、「我們家人都知道這個不能喝啊」；但「舊瓶再利用」就是一個存在的陷阱，就是在等待一個不小心的人，或者不熟悉的人，來掉入這個陷阱！

「上面寫字提醒？就是會有小孩和老人看不懂的啊！」陳志金說，喝之前先聞一下？但是就會有人口渴的時候，拿起來就大口灌啊，「我們家人都知道這個不能喝？但是，不知情的朋友親戚來訪時，就有可能誤喝啊！」他提醒，防疫也要注意居家安全，分裝酒精也一樣，「不要鐵齒，真的發生過遺憾的事！」