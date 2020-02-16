▲ 防疫減少外出，新北市圖電子書借閱激增3成、自助借書增7%。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

政府啟動防疫大作戰，使民眾大幅減少外出，因此借閱電子書與使用自助借還書機的人數明顯增加，新北市立圖書館表示，2020年1月電子書借閱冊數相較於2019年同期成長3成，總館利自助借書的冊數也增加7個百分點。另外，民眾借書後，也多會利用圖書館提供的自助式書籍除菌機為書本清潔消毒，因此書籍除菌機使用率倍增，人氣旺。

新北市立圖書館表示，肺炎疫情嚴峻使民眾大幅減少外出，新北市10餘萬種電子書，提供豐富多元的學習資源，全天候提供市民免費線上閱讀或下載借閱，讓民眾宅在家也可以借書。新北市2019年電子書借閱人數首次突破10萬人，電子書的利用人次更較2018年成長超過46萬人次。

▲ 圖書館也特別為大家推薦適合鼠年閱讀的「鼠」類書籍，讓爸爸媽媽可以陪著孩子在家閱讀。

另外，圖書館透過物流運輸，提供市民免費、快速便利的網路借書與跨區還書服務，2019年共有236萬餘人利用線上借書，年借閱冊數約450萬冊，使用網路預約借書的人數較2018年增加121萬人，借閱書籍也成長超過百萬冊。

寒假延長，圖書館也特別為大家推薦適合鼠年閱讀的「鼠」類書籍，讓爸爸媽媽可以陪著孩子在家閱讀。2019年大家最愛看的「鼠」類書籍包括《老鼠、鼴鼠挖番薯》、《鼴鼠的煩惱》、《小老鼠別鬧了!》，還有美國諾貝爾文學獎得主，約翰·史坦貝克的翻譯文學小說《人鼠之間》，歡迎大家迎接鼠年的同時一起來長知識！

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