　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

防疫減少外出　新北市圖電子書借閱激增3成、自助借書增7%

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 防疫減少外出 新北市圖電子書借閱激增3成、自助借書增7%。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 防疫減少外出，新北市圖電子書借閱激增3成、自助借書增7%。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

政府啟動防疫大作戰，使民眾大幅減少外出，因此借閱電子書與使用自助借還書機的人數明顯增加，新北市立圖書館表示，2020年1月電子書借閱冊數相較於2019年同期成長3成，總館利自助借書的冊數也增加7個百分點。另外，民眾借書後，也多會利用圖書館提供的自助式書籍除菌機為書本清潔消毒，因此書籍除菌機使用率倍增，人氣旺。

新北市立圖書館表示，肺炎疫情嚴峻使民眾大幅減少外出，新北市10餘萬種電子書，提供豐富多元的學習資源，全天候提供市民免費線上閱讀或下載借閱，讓民眾宅在家也可以借書。新北市2019年電子書借閱人數首次突破10萬人，電子書的利用人次更較2018年成長超過46萬人次。

▲ 防疫減少外出 新北市圖電子書借閱激增3成、自助借書增7%。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 圖書館也特別為大家推薦適合鼠年閱讀的「鼠」類書籍，讓爸爸媽媽可以陪著孩子在家閱讀。

另外，圖書館透過物流運輸，提供市民免費、快速便利的網路借書與跨區還書服務，2019年共有236萬餘人利用線上借書，年借閱冊數約450萬冊，使用網路預約借書的人數較2018年增加121萬人，借閱書籍也成長超過百萬冊。

寒假延長，圖書館也特別為大家推薦適合鼠年閱讀的「鼠」類書籍，讓爸爸媽媽可以陪著孩子在家閱讀。2019年大家最愛看的「鼠」類書籍包括《老鼠、鼴鼠挖番薯》、《鼴鼠的煩惱》、《小老鼠別鬧了!》，還有美國諾貝爾文學獎得主，約翰·史坦貝克的翻譯文學小說《人鼠之間》，歡迎大家迎接鼠年的同時一起來長知識！

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

ET快訊
好市多常備品被掃光！她驚呼「以前都沒人買」網批：關瘋搶啥事
日本東京再傳「5例新冠肺炎確診」　累積確診413例
明起擴大檢疫！14天內出國回台「有發燒、呼吸道症狀」都要篩檢
馬來西亞全面拒絕中國來的郵輪！「威士特丹號百名乘客」禁入境
湖北宣布全省「最嚴封閉管理」！嚴管居民外出「物資集中配送」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南將軍區北嘉部落雨水下水道工程謝土　黃偉哲：期望完善治水防洪

台南將軍胡蘿蔔產業文化活動　黃偉哲：台南紅蘿蔔紅遍全台灣

台南市衛生所口罩開賣首日　 民眾秩序良好貼心服務頗獲好評

謝文程先生紀念展　侯友宜：感謝老縣長對當地付出與貢獻

新北市圖貼心服務防疫兼顧　「閱讀便利包」袋著走書本除菌安心讀

防疫減少外出　新北市圖電子書借閱激增3成、自助借書增7%

一日兩起船舶海上故障　台南海巡救援解危

驚人速度！2週開60條口罩產線　她曝幕後製程：台人真的要跪下哭了

蕭敬騰深情演唱《那女孩對我說》 自信：金曲獎算什麼？...青峰嚇傻

蘇貞昌：防疫原則、弱勢優先返台　台商家屬喊要回家「那政府的事」

全民衝防疫！她上海返台搭高鐵　 打電話找老公...秒被檢舉罰15萬

美國小孩試喝4種台灣飲料超激動　他喝酸梅汁下秒狂找水：像BBQ！

「職員假扮動物」遊客全信了！！　動物園驚見北極熊喝可樂...笑翻

金X、娃娃竟淪情人節地雷禮物... 「手工系列」最夯！他歪樓謎笑抽動

超害羞！帥歐巴脫衣「露肌肉」惡整 老弟驚見姐與男人同床...秒嚇傻關門

「金曲歌后」徐佳瑩登《歌手》Level up！　改編《對的時間點》+《遇見》太好聽

《想見你》2天內全員集合「拍彩蛋送粉絲」　許光漢臉貼OK繃...施柏宇：人帥怎樣都OK！

台南將軍區北嘉部落雨水下水道工程謝土　黃偉哲：期望完善治水防洪

台南將軍胡蘿蔔產業文化活動　黃偉哲：台南紅蘿蔔紅遍全台灣

台南市衛生所口罩開賣首日　 民眾秩序良好貼心服務頗獲好評

謝文程先生紀念展　侯友宜：感謝老縣長對當地付出與貢獻

新北市圖貼心服務防疫兼顧　「閱讀便利包」袋著走書本除菌安心讀

防疫減少外出　新北市圖電子書借閱激增3成、自助借書增7%

一日兩起船舶海上故障　台南海巡救援解危

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

地方熱門新聞

新竹工人墜落慘死！15日送煞路線曝光

菲撤對台禁令　義美菲籍移工請願

桃園雇資收臨時工　月工資3,706元

即／彰化外勞宿舍大火　3人嗆傷送醫

2020戀戀魯冰花海　網美打卡新景點

7230隻雞全撲殺　彰化驗出H5N2禽流感

桃園捷運綠線延伸中壢　獲政院核定

桃園龍德宮22日起　八天七夜南巡遶境

桃園有機蔬菜箱認購熱絡　3天達標

台南體3地下停車場新建工程動土

小蔣御廚授藝　桃花源餐廳燒毀

妙齡女迷路　警助她與家人團圓

復興等3偏鄉衛生所　明日開賣口罩

台南市衛生所口罩開賣首日秩序良好

更多熱門

相關新聞

1年清1萬7千個車位　警拖吊報廢、未掛牌佔位車

1年清1萬7千個車位　警拖吊報廢、未掛牌佔位車

新北市人口數為六都之冠，民眾外出大多仰賴汽機車當代步工具，經統計新北市機動車輛數約320萬輛，車輛停放空間一位難求，常有民眾將號牌註銷或號牌拔除之車輛占用於停車格或道路上，新北警108年度開始清查廢棄佔位車輛，共清出1萬7千多的車位還給市民，也解決市容髒亂等問題。

閱讀防疫！新北市圖電子書借閱增3成

閱讀防疫！新北市圖電子書借閱增3成

快訊／新北居家檢疫1失聯找到了

快訊／新北居家檢疫1失聯找到了

野柳女王頭遊客減8成員工放無薪假

野柳女王頭遊客減8成員工放無薪假

西洋情人節227對新人登記結婚

西洋情人節227對新人登記結婚

關鍵字：

新北圖書館電子書自助借書

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

前女友曝對話紀錄！半夜被畢書盡趕出門

獨／武漢封城台女自爆花15萬偷渡回台　高市追查

畢書盡爆認愛3個月分手！

東吳天菜PO性愛片約砲　前女友崩潰

新冠病毒「3天傳四代」...29人確診

快訊／30歲媽帶6歲兒、8歲女摩鐵輕生　2小孩死亡…母送醫

王爺託夢！驚覺還有5千個N95...佛心老闆全都送

新冠肺炎暴風雨前寧靜　2時間點成防疫破口

摩鐵輕生2子女雙亡　30歲媽送醫…曾PO：我要多堅強？

台商家屬嗆：防疫不是我們的事！張雅琴心痛聽完哭了

東吳天菜沉默1年現身：後悔沒保護她

詹惟中算陳時中官運　宅神一聽驚呆

雷／《愛的迫降》心電圖逼聲網崩潰

郵局存款「超過100萬」不算利息　網友驚訝：今天才知道

鑽石公主號台人盼返國　不要重複隔離

更多

最夯影音

更多
驚人速度！2週開60條口罩產線　她曝幕後製程：台人真的要跪下哭了

驚人速度！2週開60條口罩產線　她曝幕後製程：台人真的要跪下哭了
蕭敬騰深情演唱《那女孩對我說》 自信：金曲獎算什麼？...青峰嚇傻

蕭敬騰深情演唱《那女孩對我說》 自信：金曲獎算什麼？...青峰嚇傻

蘇貞昌：防疫原則、弱勢優先返台　台商家屬喊要回家「那政府的事」

蘇貞昌：防疫原則、弱勢優先返台　台商家屬喊要回家「那政府的事」

全民衝防疫！她上海返台搭高鐵　 打電話找老公...秒被檢舉罰15萬

全民衝防疫！她上海返台搭高鐵　 打電話找老公...秒被檢舉罰15萬

美國小孩試喝4種台灣飲料超激動　他喝酸梅汁下秒狂找水：像BBQ！

美國小孩試喝4種台灣飲料超激動　他喝酸梅汁下秒狂找水：像BBQ！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面