西洋情人節227對新人登記結婚　新北戶所贈專屬甜蜜限定小禮

▲ 新北市土城戶所特別與中華郵政攜手推出客製化的結婚紀念郵票。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2月14日是西洋情人節，許多人會選在這有特別意涵的節日裡結婚，新北市各戶所除了精心佈置結婚專區，適逢金鼠年也推出與鼠相關的情人節限定禮物，祝福新人一生有鼠不盡的幸福，截至下午4時統計，共計吸引227對結婚。

民政局戶政科長顏耀明表示，很多新人特別選在情人節辦理結婚登記，因為日子好記不怕另外一半忘記，各戶所大玩創意打造結婚專區供新人拍照留念，今年更贈送各種與「鼠」相關的超萌限定結婚禮，期能為新人留下滿滿幸福回憶。

顏耀明說，中和戶所致贈「鼠」來寶造型對杯，祝福新人相愛一輩（杯）子；樹林戶所贈送乳酪起司蛋糕的造型香皂，蛋糕上點綴了可愛的老鼠，寓意『皂』樣幸福；新店戶所在廳舍擺放米老鼠、巨大鑽戒造型氣球，打造童趣熱鬧的背景。

▲ 新北市中和戶所致贈「鼠」來寶造型對杯，祝福新人相愛一輩（杯）子。

另外，土城戶所特別與中華郵政攜手推出客製化的結婚紀念郵票，新人只要提供兩人合照的電子影像檔，就能將幸福儷影印成專屬兩人的紀念套票；永和戶所結婚拍照專區以藍綠色背景為主軸，輔以燈泡點綴，彷彿在星海裡許下「2020鼠你幸福」的甜蜜宣言。

在板橋戶所結婚記的羅先生表示，與太太在網路上認識，意外發現兩人同樣從事美髮業，也曾在同一所高中就讀，這樣特殊緣分讓兩人戀情迅速加溫。為讓太太有難忘的求婚回憶，羅先生特地租借錄音室錄製求婚歌曲，也訂製了太太最愛的迪士尼角色戒指作為求婚戒指，選擇在情人節結婚，就是要告訴太太，她是他一輩子的情人。

在土城戶所登記的新人古先生說，當時遇到在附近玩寶可夢遊戲的梁小姐，看到她玩遊戲時認真活潑的樣子，深受吸引，因此假藉加入尋寶行列，增加互動機會，此後兩人全台走透透一起收服各式各樣精靈寶可夢，甚至出國尋找限定寶可夢，認定彼此就是人生的最佳隊友。

新店戶所新人周小姐和先生是大學同班同學，人生繞了一圈後，回過頭發現先生就是默默陪伴在身旁的「大仁哥」，因為今年是兩人相識的第20年，所以選在2020年最浪漫的節日攜手相伴一輩子。

民政局表示，各戶所不僅為新人打造浪漫的情人節場景及準備結婚賀禮，因應武漢肺炎疫情，各戶所也作好防疫準備，貼心在入口前進行酒精消毒、量額溫，讓民眾不受疫情影響，安心辦理結婚登記，完成一輩子的終身大事。

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

▲ 新北市樹林戶所贈送乳酪起司蛋糕的造型香皂，蛋糕上點綴了可愛的老鼠，寓意「皂」樣幸福。