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英美煽動香港抗議　王毅批港青「背叛列祖列宗、令人不齒」

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▲▼中國外交部長王毅。（圖／路透）

▲中國外交部長王毅接受路透專訪。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

中國外交部長王毅14日接受路透專訪，內容涉及心冠肺炎、香港以及中東問題。針對香港局勢，王毅表示，很多證據表明美國與英國在背後煽動香港抗議活動，「香港有些年輕人，完全背叛了自己的列祖列宗，忘記了中國人的身份認同，令人不齒。這些人根本不能代表香港的絕大多數同胞。」

外交部微信公眾號《外交小靈通》今（16日）刊出專訪全文，針對香港局勢，路透社記者一共向王毅提出三個問題。關於香港問題，中方有哪些證據表明英國和美國煽動香港的抗議活動？王毅回答，「證據和事實舉不勝舉，俯拾皆是，任何人看到香港街頭情況之後都會得出同樣的結論。」

他表示，一些西方國家的外交人員，包括一些非政府組織，頻繁跟那些街頭暴力分子會見、撐腰打氣。另外，也有一些西方勢力不僅不批評嚴重違法犯罪分子，反而指責依法執法的香港警察，企圖摧毀香港的法治。還有些國家的議會通過干涉香港內部事務的法案。「這些不都是事實嗎？不容抵賴。」

▲▼香港1208國際人權日遊行,反送中,反修例。（圖／路透社）

▲王毅抨擊香港青年背叛列祖列宗。（圖／路透社）

另外對香港來說，有沒有其他路徑？王毅回答，香港是中國的一部分，「一國兩制」已經以基本法的方式確定下來。當然要依法行事。「現在香港有些年輕人，受到外部蠱惑，竟然舉著外國國旗，幻想成為某國公民，呼籲外國解救。他們完全背叛了自己的列祖列宗，忘記了中國人的身份認同，令人不齒。這些人根本不能代表香港的絕大多數同胞。」

至於1997年香港主權移交以後，北京做了很多事情讓香港融入大陸，不過，仍然在香港到抵制。對此，王毅回答，這恰恰再次證明有一些外部勢力唯恐香港不亂，千方百計想搞亂香港，進而影響甚至干擾中國的整體發展，為此無所不用其極，頻繁製造街頭暴力，導致香港法治受到嚴重損害。

他強調，這一現象是暫時的，不可能長久，因為在中國中央政府支持下，香港會很快恢復穩定和法治，大陸和香港之間的經濟聯繫也會更加緊密。「中央政府已經制定了一個宏大的經濟戰略，就是香港、澳門和廣東形成一個大灣區，大灣區的建設啓動，將會成為中國發展的又一重要引擎，不僅將給香港發展注入持久動力，也會帶動整個中國經濟的發展。」

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