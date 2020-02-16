私菸案總統侍衛長起死回生　張捷回任國防部參事

▲張捷因私菸案請辭，如今回任國防部參事。（圖／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

先前總統府爆發特勤「私菸案」事件，國安局長彭勝竹、前總統府中將侍衛長張捷請辭，張捷調任陸軍司令部委員，只要1年內沒有派任新職，將被迫退伍。不過，他目前已被證實回任國防部參事，在人事調動中可算是起死回生。

在2019年7月份，總統蔡英文出訪加勒比海友邦，期間過境美國紐約、丹佛2座城市，寫下任內出訪的突破規格，不僅在美國停留4天，更在當地直接高調舉行記者會；但成果在返抵國門時，因特勤被揭露「私菸案」而灰飛煙滅。

在私菸案爆發之初，時任國安局長彭勝竹、總統府侍衛長張捷火速請辭負責，而府方態度，則是一律交由司法嚴辦。台北地檢署、高檢署則針對特勤軍警，共13人起訴，27人不起訴。

其中，張捷在請辭之後，調任陸軍司令部委員，只要在一年之內沒有調派新職，將被迫退伍，當時各界以為他軍旅生涯應已劃下句點。不過，近期軍方證實，他已回任國防部參事，在未來人事調動中，可說是起死回生。

針對張捷在私菸案的檢討上，國防部當時表示，他應該為全案負責督導管理不周的責任，在經檢討後，調任陸軍司令部委員，並記一大過、兩小過。

如今，由於張捷並未透過下屬或自行購買任何免稅菸，在「自清表」中也未見他的名字，檢調也未有約談；因此，在檢調證明清白後，且已負責請辭懲處，經軍方檢討得以回任。