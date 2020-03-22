約3國中妹摩鐵壞壞　裸照威脅...性愛足跡打卡滿點！色阿伯重判11年

▲葉男已為人父，長子還已婚，但他竟為滿足己慾，在臉書認識國中女學生後，不僅與她們發生多次關係還偷拍裸照。（圖／取自pakutaso）

記者徐愷昕／台南報導

葉姓男子婚後育有2子，大兒子已婚、小兒子高中就學中，雖然他已身為人父，但仍相當不安分，2018年底至2019年間，在臉書認識了3名13歲女國中生後，不僅多次將她們分別帶至摩鐵發生關係，甚至還拍攝裸照威脅，揚言要傳給她們的男友。法院審結依妨害性自主及恐嚇危害安全罪判葉男有期徒刑11年。全案仍可上訴。

2018年12月至2019年5月間，葉男透過臉書認識了3名國中女學生美美、芳芳、香香（皆化名），其中，他曾分別帶美美及芳芳去摩鐵發生關係5次及4次，性愛足跡遍布雲林、桃園、新北等地的民宿旅店，而性交過程裡，他還會趁機拍下少女裸照，大大滿足自己私心。

▲人父葉男為滿足己慾，在臉書認識國中女學生後，竟多次與她們發生關係。（圖／取自pakutaso）

2018年12月14日，葉男為了要美美乖乖聽話，竟拿出先前拍攝的裸照傳至她臉書及Line，恐嚇說，「你就會看到你的照片在臉書各地」、「你的相片我會寄給你男朋友」、「讓全世界可以看到你沒有穿衣服」，意圖破壞美美名譽，讓她心生畏懼下只能乖乖就範。

另2019年5月間，香香為了獲取遊戲點數，竟聽從葉男指示，拍下自己裸露胸部、私處等照給葉男，怎料事後也遭威脅，她為了不惹事，無奈只好聽話，繼續拍出更多滿足葉男性慾的照片。

法院審理時認為，葉男明知3女皆未成年，身體、心智發育尚未成熟，仍無性自主判斷能力，但他竟為滿足個人私慾，利用少女年輕識淺、涉世未深與她們發生關係，雖事後他坦承全部犯行，但審酌他傷害3人，且犯罪次數高達10次，最後將他依犯妨害性自主及恐嚇危害安全罪判處有期徒刑11年。全案仍可上訴。

►偷偷分享少女秘密！