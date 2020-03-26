初夜想留新婚當日！少女拚死抵抗遭酸「老古板」…色男撂話：休假被你毀了

▲少女明確表示「第一次想留到結婚當天」，男網友卻酸她「老古板」，直接硬上。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／台北報導

17歲少女花花（化名）於交友軟體認識傅姓男網友，約會前傅男便不斷地試探她有關上床一事，被她以「第一次要留到結婚當天」拒絕後，竟回嗆她「你不跟我做愛這是老古板」，不料約會當天傅男卻直接對她毛手毛腳，再以手指硬上她。日前台北地院審理，依成年人故意對少年犯強制性交罪，判傅男有期徒刑3年4個月。

2016年9月3日當天，傅男以「沒錢南下」為由，希望花花北上找他，從捷運站將花花接到家裡後，他竟突然拍打花花胸部，開始一路狂親，於花花脖子上大力「種草莓」，再脫掉花花衣褲，以手指性侵得逞，見花花不斷掙扎抵抗，他雙眼猛瞪花花，飆罵髒話「休假被你毀了」，而花花因為逃跑時，過度換氣症候群發作，他才肯真正停手。事後，花花雖有緊急向乾姐訴苦整起事件，但沒有報警，長期深受「約會強暴」影響「覺得自己很髒」，經校方通報社會局後，才得以揭開傅男狼行。

花花指出，面對傅男的毛手毛腳，她不斷抵抗及拒絕，也表明「我第一次會留到結婚當天，我還有自己的未來要走，而不是才高中畢業立即被婚姻綁住，總不可以什麼都依你」，然而傅男卻回她「台灣女生16歲就破處了，如果懷孕的話，等滿18歲就可以娶」、「你不跟我做愛這是老古板」。

傅男辯稱，否認沒有違反花花意願進行任何強制性交行為，強調是「無意間碰觸花花胸部」，兩人是男女朋友關係，更提及「要種草莓，因為我想佔有這個女朋友的全部」，懷孕就娶的說法，只是「想讓她安心」，進而讓花花與他發生關係。

法官勘驗上述說詞及花花心理診斷證明認為，花花個性保守、潔身自愛，且對自己的將來有相當的期許，覺得傅男行為不但讓花花內心受創，患有「創傷後壓力症候群」症狀，傅男明知花花未滿18歲，性自主及判斷能力尚未成熟，竟為一己私慾，直接硬來，造成花花終身無法抹滅的傷害，犯後還不願坦承犯行，最終判傅男有期徒刑3年4個月，全案可上訴。



►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

野柳公園變空城！2外國妞「爽搭帳篷」 業者嘆：人來就好！空間夠不干涉

兒欠300萬！93歲老爸衰成擋箭牌…慘遭債主「狂撒冥紙+潑檳榔汁」21次洩憤



塞3千求女秘書當英文家教！色老闆下秒抱緊她「上下游移」…耳邊喊：最疼你

