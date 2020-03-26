　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

初夜想留新婚當日！少女拚死抵抗遭酸「老古板」…色男撂話：休假被你毀了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲少女明確表示「第一次想留到結婚當天」，男網友卻酸她「老古板」，直接硬上。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／台北報導

17歲少女花花（化名）於交友軟體認識傅姓男網友，約會前傅男便不斷地試探她有關上床一事，被她以「第一次要留到結婚當天」拒絕後，竟回嗆她「你不跟我做愛這是老古板」，不料約會當天傅男卻直接對她毛手毛腳，再以手指硬上她。日前台北地院審理，依成年人故意對少年犯強制性交罪，判傅男有期徒刑3年4個月。

2016年9月3日當天，傅男以「沒錢南下」為由，希望花花北上找他，從捷運站將花花接到家裡後，他竟突然拍打花花胸部，開始一路狂親，於花花脖子上大力「種草莓」，再脫掉花花衣褲，以手指性侵得逞，見花花不斷掙扎抵抗，他雙眼猛瞪花花，飆罵髒話「休假被你毀了」，而花花因為逃跑時，過度換氣症候群發作，他才肯真正停手。事後，花花雖有緊急向乾姐訴苦整起事件，但沒有報警，長期深受「約會強暴」影響「覺得自己很髒」，經校方通報社會局後，才得以揭開傅男狼行。

花花指出，面對傅男的毛手毛腳，她不斷抵抗及拒絕，也表明「我第一次會留到結婚當天，我還有自己的未來要走，而不是才高中畢業立即被婚姻綁住，總不可以什麼都依你」，然而傅男卻回她「台灣女生16歲就破處了，如果懷孕的話，等滿18歲就可以娶」、「你不跟我做愛這是老古板」。

傅男辯稱，否認沒有違反花花意願進行任何強制性交行為，強調是「無意間碰觸花花胸部」，兩人是男女朋友關係，更提及「要種草莓，因為我想佔有這個女朋友的全部」，懷孕就娶的說法，只是「想讓她安心」，進而讓花花與他發生關係。

法官勘驗上述說詞及花花心理診斷證明認為，花花個性保守、潔身自愛，且對自己的將來有相當的期許，覺得傅男行為不但讓花花內心受創，患有「創傷後壓力症候群」症狀，傅男明知花花未滿18歲，性自主及判斷能力尚未成熟，竟為一己私慾，直接硬來，造成花花終身無法抹滅的傷害，犯後還不願坦承犯行，最終判傅男有期徒刑3年4個月，全案可上訴。


►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

野柳公園變空城！2外國妞「爽搭帳篷」　業者嘆：人來就好！空間夠不干涉

兒欠300萬！93歲老爸衰成擋箭牌…慘遭債主「狂撒冥紙+潑檳榔汁」21次洩憤

塞3千求女秘書當英文家教！色老闆下秒抱緊她「上下游移」…耳邊喊：最疼你

ET快訊
劉真搶救45天「最昂貴花費」曝光：一個就上百萬！動用5醫療法
Keanna「抓猴83秒完整音檔」曝！小三躺床裝傻…3線索疑
被問逆時中有壓力？柯文哲、侯友宜互推麥克風…相視大笑回應了
華南海鮮市場「1號病人」12/11發病！非公開感染名單洩出…
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘆「人生無意義」台中離婚男開車到公墓　死意堅！劃刀肚破腸流

賣熟食沒戴口罩「外地攤商遭完全制壓」　4壯阿伯組隊…狂毆他1人

桃園老榮民寄信恐嚇游錫堃　「讓人心生畏懼」被起訴

初夜想留新婚當日！少女拚死抵抗遭酸「老古板」…色男撂話：休假被你毀了

不爽女友提分手…渣男偷錄「硬上過程」！還發IG限動Tag她　台中妹崩潰顫抖

高雄男路況不熟+恍神撞電桿　擋風玻璃破裂滿地油漬

韓國瑜夫婦告媒體人　張雅琴出庭：雲林媒體被雲林女兒、女婿提告「非常悲催」

台中飲料店氣爆...2女高中生「等公車遭波及」送醫救治！　現場一片狼藉

防疫手機建功！返國後「朋友家過夜」被抓到　彰化男辯：手機沒電

工運大老賴萬枝躲房間圖性侵還怪女秘書「太漂亮」！判3年2月

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

吳宗憲心疼曝辛龍現狀　一想到劉真就很激動...吐最大遺憾

吳宗憲劉真4歲女兒一句「爸媽也要一起吃飯」　吳宗憲說「好」哽咽：我等於在騙她...

稱霸生意人心中首選！被推爆的貨車界霸主誠心推薦

好想抓小鳥！對著窗外嘎嘎叫不停 喵喵特殊音效網笑翻：好像機關槍

台中一中街餅店「$30」就吃到　17年不漲價！蔥油餅對折比臉大

嘆「人生無意義」台中離婚男開車到公墓　死意堅！劃刀肚破腸流

賣熟食沒戴口罩「外地攤商遭完全制壓」　4壯阿伯組隊…狂毆他1人

桃園老榮民寄信恐嚇游錫堃　「讓人心生畏懼」被起訴

初夜想留新婚當日！少女拚死抵抗遭酸「老古板」…色男撂話：休假被你毀了

不爽女友提分手…渣男偷錄「硬上過程」！還發IG限動Tag她　台中妹崩潰顫抖

高雄男路況不熟+恍神撞電桿　擋風玻璃破裂滿地油漬

韓國瑜夫婦告媒體人　張雅琴出庭：雲林媒體被雲林女兒、女婿提告「非常悲催」

台中飲料店氣爆...2女高中生「等公車遭波及」送醫救治！　現場一片狼藉

防疫手機建功！返國後「朋友家過夜」被抓到　彰化男辯：手機沒電

工運大老賴萬枝躲房間圖性侵還怪女秘書「太漂亮」！判3年2月

傳綠島有遊客染新冠肺炎　鄉長PO文嚴重澄清：只是腸胃型感冒

燈會幕後／工藝熔接創意　台灣燈會展現璀璨台中

想閃100萬罰款扯「差3小時啦！」　監視打臉！下午就出門　國道男下場曝

大家一起「Taco Tuesday」　詹姆斯供1300弱勢免費塔克

老藥「奎寧」抑新冠！健保月用量320萬顆　台灣原料製劑一手包

英國首例！「全國最老囚犯之一」獄中身亡　84歲性犯罪者死後確診

七星潭旁小酌超浪漫！花蓮最靠海的酒吧　「超有愛命名原因」曝光

國外好野人也來買！高雄農16特區「最高摩天豪宅」李天鐸操刀　釋出最後珍稀席位

高雄咳嗽女稱「砸6萬3千自費住隔離房」　衛生局駁：亂講！你住健保隔離房

中職／林泓育年度宣傳影片震憾對手　泓如海的廣角重撃

社會熱門新聞

高中留學生返台趴趴走　高調吃蚵仔煎

快訊／「嘉義阿皇」闖民宅猛砍！他肚破腸流倒地

「嘉義阿皇」身分起底　闖民宅砍人傳落網

飲料店氣爆　高中生「等公車遭波及」

騎士遭撞求償天價　價目表曝！網友激辯

母子居家檢疫出門曬衣、騎腳踏車　侯友宜：嚴格開罰

他半夜探女友…驚見軍人床上「幫戴綠帽」

男控返國女違防疫規定　散佈假消息...最高罰300萬

LINE群組勸買衛生紙　OL結局反轉

【洩欲工具的復仇1】回鍋砲他硬度不佳　酒女一刀了結前男友

男拔槍射擊！美女警奮不顧身追上前　他被電到乖乖繳械

李來希掰花蓮婦買口罩

小黃跨雙黃線　重機飛撞騎士斷腿

北投男忘記帶鑰匙！竟「身綁1條纜繩」從6F垂降

更多熱門

相關新聞

女高中生「第一次想留到結婚」　色男炫富騙上勾

女高中生「第一次想留到結婚」　色男炫富騙上勾

一名傅姓成年男子在網上認識了17歲高中妹小晴（化名），為了得到小晴肉體，他一再炫耀家境富裕、條件良好又積極表達想跟小晴交往，讓涉世未深又對愛情懷抱憧憬的小晴，誤認傅男是真心喜歡自己，不料小晴赴約見面時慘遭指侵等粗暴對待。台北地院審結，依強制性交罪判傅男3年4月徒刑，可上訴。

韓警明決定是否公開N號房嫌犯長相

韓警明決定是否公開N號房嫌犯長相

文在寅下令徹查N號房26萬會員身份

文在寅下令徹查N號房26萬會員身份

南韓「N號房事件」74少女淪性奴

南韓「N號房事件」74少女淪性奴

聊不到幾天...被已讀！　交友軟體「6地雷」＝秒出局

聊不到幾天...被已讀！　交友軟體「6地雷」＝秒出局

關鍵字：

強制性交交友軟體男網友

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

劉真奠儀去向…給4歲女兒當學費！吳宗憲：有阿伯在啊

WHO譚德塞：待在家，不能消除流行病

劉真爆沒健保「辛龍要扛千萬醫藥費」！署長親揭真相

辛龍消失3天首度發文了！

「全台有雨大降溫」變天時間曝　一張圖看雨怎下

高中留學生返台趴趴走　高調吃蚵仔煎

錢櫃好樂迪不配合　侯友宜：有確診生意就不用做了

白癡公主拍片認「3部位整型」！粉絲爆氣退追

劉沛不用與美根分開了「非常感謝台灣」

N號房趙主彬：性奴隸裡有女偶像

快訊／「嘉義阿皇」闖民宅猛砍！他肚破腸流倒地

辛龍10:15現身　合掌沉默1分鐘「直奔愛妻劉真靈堂」

台灣封城　指揮中心：2條件啟動

「WHO譚德塞下台」　連署50萬人達標

更多

最夯影音

更多
辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」
辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面