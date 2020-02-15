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快訊／台灣佛教宗師圓寂！淨心長老享耆壽91歲

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▲▼淨心長老。（圖／翻攝國際佛教觀音寺）

▲淨心長老15日驚傳逝世的消息。（圖／翻攝國際佛教觀音寺）

記者柯振中／綜合報導

高雄市阿蓮區光德寺住持淨心長老15日驚傳逝世消息，這項消息隨後得到證實。據了解，淨心長老15日下午3點50分在高雄光德寺圓寂，享耆壽91歲。這項消息也讓資深媒體人王尚智感到不捨，在臉書上發文悼念。

據了解，淨心長老是台中縣人，20歲時依新竹法源寺上斌下宗長老出家，1962年投禮上白下聖長老門下，承接臨濟宗法脈，成為上白下聖長老在台灣第一位嗣法弟子。

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淨心長老曾任世界佛教華僧會會長、中華民國宗教與和平協進會會長、中國宗教徒協會理事長、中國佛教會理事長以及臺灣省佛教會理事長，在台灣擁有相當高的聲望，是台灣佛教界的一代宗師。

淨心長老一生以弘揚佛法、僧伽教育、文化工作、慈善救濟、社會福利公益事業等業務為志，不斷努力，更在1997年、2001年邀請藏傳佛教領袖來到台灣訪問弘法，讓漢藏佛教交流寫下新的一頁。

資深媒體人王尚智得知消息，在臉書寫下文章悼念，「淨心長老在我年輕初學佛時，有著難以想像千絲萬縷的因緣巧妙搭接。長老在我26歲南下參加完楞嚴法會的最後一天『氣嘟嘟的跑回台北』之後，儘管他無比忙碌卻仍還典雅且慷慨的毛筆親筆寫了一封信『勸化／原諒』我的叛逆，並且為我單獨完成另一次皈依。」

王尚智提到，能讓他生生世世想要相逢、相見的人不多，淨心長老是其中之一，「下一生、下一回見面時，我還是會繼續思憶起我們所有的當初與過去！因為與您的緣分與故事遠近均衡，所有章節狀似得以離染離塵、離纏離縛，值得一回又一回巧妙的凝望、鋪寫和繼續！」

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