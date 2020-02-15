兩天爆增19名確診　日本郵政仍「包機運口罩」到中國

▲日本郵政民營後的首次貨運包機，將運送口罩前往中國上海。（圖／達志影像／美聯社）

記者范姜士航／綜合報導

日本新冠肺炎(COVID-19)疫情在本周迅速延燒，這兩天境內暴增19例確診者，口罩已經是一罩難求，但據日本NHK消息，日本郵政因中國口罩貨運需求激增，會在2月15日晚間由貨運包機方式，載著口罩等物資運飛往中國上海，這將是日本郵政民營後的首次貨運包機。

根據日本《NHK》報導，為因應中國口罩需求數量激增，日本東京江東區國際郵局，已陸續將包裹裝上卡車，預計在2月15日晚間由貨運包機的方式送往上海。日本郵政對此表示，由於新冠肺炎的疫情影響，中國口罩的需求數量激增，近兩周開始EMS（國際郵件）是去年同期的5倍。

另外過往日本國際信件會隨載人班機一同寄送到該地，但近期載人航班大量減少，郵件運送量也隨著減少，郵件交付時間持續延後，未解決此問題，日本郵政物流業務部的三苫倫理部長表示「我們必須通過包機的方式，來盡快將這些郵件交辦出去」，這也是日本郵政在民營化後，首次採用貨機包機方式運送郵件。

日本郵政預計在2月份租用6個班次的貨機運送信件，但因為中國的物流系統仍不明朗，預計信件的延遲交辦仍會持續一段時間。