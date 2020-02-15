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謝長廷和日本交涉中！鑽石公主號台灣人盼低調返國　「不要重複隔離」

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▲▼鑽石公主號。（圖／路透）

▲美方將派包機赴日載回郵輪上的美國乘客。（圖／路透） 

記者許力方／綜合報導

日本15日通報新增12起確診新冠肺炎病例，厚生勞動省稱疫情出現擴大的改變，至今已達到338人，包含鑽石公主號郵輪上285例，晚間美方表態，將派包機赴日載運船上的美國遊客返國。駐日代表謝長廷15日深夜發文聲明，台灣包機問題正在和當局交涉，經詢問每位台灣乘客的意願，皆怕在船上被感染，希望政府能派包機接駁，同時回台後不必再隔離，低調保留隱私。

謝長廷聲明，雖然日本醫療進步，但防疫做法不無盲點，14日日本新發生病例，的確令人不安。因應未來可能發生的各種狀況，駐日代表處決定將原有的工作小組擴編，由他親自擔任工作召集人。目前美方已經表態，16日晚上將要派包機來日本將美國人載離，引起許多台灣乘客、家屬詢問，台灣何時可以派包機？

▼鑽石公主號確診病例已達到285例。（圖／路透）

▲▼日本，武漢肺炎，新冠肺炎，鑽石公主號。（圖／路透）

台灣撤回包機問題代表處和日本正在交渉中，謝長廷說，依照日本檢疫規定，若在19日之前離開，乘客回國還是必須隔離，過了19日，若檢查還是陰性，他們在日本就可以自由行動，搭公共運輸工具了，回自己國家也沒有再隔離的道理。「所以，我們的包機是什麼時候來載，回去還要不要隔離必須講清楚。」確診病例日方也已說要負擔費用照顧及治療。

謝長廷強調，經與代表處同仁徹夜作業，詢問每位乘客的意願，所得到的答案，台灣乘客大概是留在船上怕感染，希望政府可以派包機，但如果過了19日，希望回台灣不必再隔離，同時希望低調回台，保留隱私，不希望引來太多異樣目光。

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