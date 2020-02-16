大陸新冠肺炎「一天新增139死」累計1663人死　確診破6.8萬例

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全世界，其中日本疫情擴大，包括東京、名古屋、北海道、和歌山、沖繩等地都陸續傳出民眾感染肺炎，民眾人心惶惶，也傳出疑似排華的狀況。女星林韋君上周到日本關西旅遊，沒有遇到直接被排擠的情況，卻遭遇隔壁日本女生聽到她說中文後默默離開的窘境。