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大陸新冠肺炎「一天新增139死」累計1663人死　確診破6.8萬例

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▲▼武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲大陸新冠肺炎疫情持續延燒。（圖／路透社）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情延燒，根據今天（16日）最新統計，15日一天新增139例死亡、共累計1663人死亡；15日新增1849例確診、共累計6萬8425例確診。

湖北省衛生健康委員會今晨6時多表示，15日0—24時，全省新增新冠肺炎確診病例1843例(含臨床診斷病例888例)，其中：武漢市1548例、孝感市87例、潛江市50例、鄂州市38例、天門市25例、隨州市22例、襄陽市16例、荊州市12例、咸寧市12例、仙桃市9例、黃石市8例、荊門市7例、黃岡市6例、十堰市5例、恩施州3例、宜昌市核減5例。

根據資料，湖北省全省15日新增病亡139例，其中：武漢市110例、黃岡市7例、宜昌市6例、荊州市4例、孝感市3例、隨州市3例、荊門市2例、黃石市1例、襄陽市1例、鄂州市1例、潛江市1例。

資料顯示，全省15日新增出院849例，其中：武漢市413例、黃岡市105例、荊州市71例、宜昌市48例、孝感市40例、襄陽市29例、咸寧市25例、仙桃市24例、鄂州市23例、黃石市22例、隨州市17例、十堰市16例、天門市6例、荊門市5例、恩施州5例。

湖北省衛生健康委員會說，截至15日24時，湖北省累計報告新冠肺炎病例56249例，其中：武漢市39462例、孝感市3201例、黃岡市2823例、荊州市1490例、隨州市1254例、鄂州市1230例、襄陽市1144例、黃石市988例、荊門市909例、宜昌市901例、咸寧市852例、十堰市602例、仙桃市523例、天門市447例、恩施州247例、潛江市166例、神農架林區10例。全省累計治癒出院5623例。

全省累計病亡1596例，其中：武漢市1233例、黃岡市75例、孝感市65例、荊州市36例、鄂州市34例、荊門市30例、隨州市22例、宜昌市21例、襄陽市19例、仙桃市17例、黃石市14例、天門市10例、咸寧市8例、潛江市6例、恩施州4例、十堰市2例。

目前仍在院治療39447例，其中：重症8439例、危重症1957例。累計追蹤密切接觸者183183人，尚在接受醫學觀察74261人。

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