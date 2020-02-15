台南東區南天府佛心發送千片口罩　黃偉哲：將物資留給醫護及醫療需求的人

▲槶樺環保科技公司、台南東區南天府，15日在台南市長黃偉哲陪同下，發送1000個口罩給鄰近需要民眾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

槶樺環保科技公司、台南東區南天府，15日在台南市長黃偉哲陪同下，發送1000個口罩給鄰近需要民眾，立委王定宇也捐贈酒精，讓現場領口罩的民眾消毒雙手後領取口罩，吸引鄰近居民扶老攜幼排隊領取，黃偉哲感謝企業及宮廟響應防疫，將防疫物資用之於社區需要的民眾。

台南市長黃偉哲表示，很感謝此次贈與1000片口罩的槶樺環保科技有限公司以及南天府，將防疫物資提供給社區中需要的民眾，讓民眾除排隊購買實名制口罩之外，還有額外的防疫物資可使用；另外，市府日前接獲民間企業慷慨解囊捐贈75％酒精物資，也會秉持取之於民，用之於民的原則，分發至各局處及區公所，作為洽公民眾及環境消毒用，保護市民朋友的健康；台南會全力進行各項防疫準備，讓市民朋友安心。





黃偉哲說，行政院已經很快速的在短短兩個禮拜內，就已經開始建置口罩的生產量能，在機器到位、原料供應無虞，志工、國軍也都紛紛到位的情況下，相信口罩供應量就會誠如蘇院長所說，很快就會達到一千萬片口罩，一旦口罩達到一千萬片，相信這種民眾感覺領不到口罩的這種心理狀態就可以解除。每天生產一千萬片，一個禮拜生產七千萬片，他相信這樣子供應，不僅是學生，或者是一般生活在室內的需求，其實是足夠的，相信民眾擔心沒有口罩可以用的心理就可望獲得解除。

黃偉哲說，蔡總統也去看了台酒的酒精生產的過程，所以酒精的防疫用品、口罩的防疫用品都陸續到位之後，相信防疫工作就更如虎添翼，能夠讓台灣更容易確保平安。

黃偉哲強調，在中央的指揮下，未來口罩、酒精的產能都會陸續提升到國人使用無虞的狀態，請市民無須過度擔憂；他再次呼籲市民，只要落實生病者在家休息、做好衛生自主管理，平時確實勤洗手，健康的人於室外通風良好處無須配戴口罩，將物資留給第一線醫護及有醫療需求的人。

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