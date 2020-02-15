宣導「健康的人免戴口罩」！翟神曝「社區隔離實例」住戶全罵爆：很難不擔心

▲翟本喬。（圖／記者湯興漢攝）

記者張嘉晏／綜合報導

衛福部及多位醫師日前呼籲，身體健康的民眾在開放空間無須戴上口罩，不過疫情爆發至今，已傳出不少應居家隔離、檢疫的人違法偷跑出門的消息，恐怕令不少民眾相當不安。「翟神」翟本喬今（15日）也在臉書上分享朋友社區的「真實隔離案例」，表示大家如果遇到這種情形，真的會很擔心。

和沛科技負責人翟本喬在臉書上分享朋友社區案例。原來朋友社區前幾日晚間來了帶著行李的一男一女要上樓，警衛看著覺得面生、對方又戴著口罩，幫忙搬行李時就順口問一句「從國外回來喔？」怎料對方卻表示他們是從上海回來的。

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警衛組一聽全部緊張了起來，經詢問後發現這對男女並不是房子的所有人，而是屋主不住社區、暫時把空房借給他們住的。警衛隨後也通報1922、里長和警察局，並且把兩人經過的路徑都消毒一遍。

▲消毒示意圖。（圖／記者徐斌慎攝）

由於兩人是自中國返台，依照規定符合「居家檢疫」條件，須留在家中或是指定地點，不得外出14天，亦不得搭乘大眾運輸工具。

怎料，屋主後來出面向警衛詢問公設會議室的密碼，表示入住的朋友「要借場地開會」。不過警衛一聽後則是當機立斷表示「居家檢疫不能出門」，他們會從社區監視器和電梯磁扣管制，只要兩人一離開家門，他們就會立刻通報警方。

翟本喬從「情、理、法」三個面向表示，於情「住戶會怕」，於理則是雖不是屋主要居家檢疫，卻把房子借給人家住，如此就難免被質疑慷他人之慨，「為何不回自己家？」

「這些人不知道居家檢疫是怎麼回事？還想出來開會？」於法律面，警衛雖然不能拒絕兩人入住，但是可以嚴格監督。

翟本喬最後也提到，雖然政府不斷宣導「健康的人在開放空間不用戴口罩」，但若遇到像朋友社區這樣的情形，真的就是一個讓大家很擔心的狀況。

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