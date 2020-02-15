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醫療妹苦囤口罩！長輩「人情比命重要」偷送10盒給親友：又不會怎樣

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▲實名制販售口罩，民眾到特約健保藥局購買前最好先查詢清楚。（圖／記者沈繼昌攝）

▲藥局買口罩，已成為台人日常！（示意圖／與當事人無關／記者沈繼昌攝）

網搜小組／劉維榛報導

新冠肺炎（COVID-19）傳染力強，口罩成了保命符！不過一名醫療人員無奈透露，自身留有15盒口罩備用，最近赴外島工作半個月，回家卻發現口罩不見10盒，一問之下，才知道是長輩當人情，一盒一盒免費送給親友，讓她氣得大抓狂。

一名女網友在臉書《爆廢公社》苦訴，從事醫療業的她，在新冠肺炎爆發前，每月都會買1至2盒口罩的習慣，「自身夠用同時，也足夠應付家裡需求，當然身邊有真的買不到口罩的朋友，也會適量適時的救急。」

請繼續往下閱讀...

本（2）月初，原PO赴外島工作，她帶了1盒口罩備用，畢竟出外、搭車也需帶口罩自保，「上班大多使用自己的，因為外島醫療資源補給本就不便，能用自己的我就先用自己的。」離家前，家中還留了15盒庫存，原PO叮嚀長輩，「有需要可以使用，但是不要亂給！」

直到12日返回本島休息，原PO發現口罩竟剩下5至6盒，「發現長輩在未經同意直接拿我的口罩送人。」自作主張的長輩不以為然表示，「XXX沒有…妳那麼多，分一下又不會怎樣。」更令原PO崩潰的是，長輩都是直接一盒一盒大方送。

「當下有一種早知道一片不留，讓你們自己去排隊排到死，拿我的東西在做人情？」原PO解釋，家人有需要當然可以使用口罩，但前提是，「在給別人之前，是自己足夠使用」，而不是免費供給的概念。

礙於雙方價值觀不同，最後原PO只能忍住悶氣，「這次回外島我是把剩下的口罩都帶走，讓他們自己去想辦法…還是很氣未經同意東西被拿走的感覺啊」、「想知道這樣大家會怎麼做？」

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▲▼醫療妹苦囤口罩！長輩「人情比命重要」偷送10盒給親友：又不會怎樣（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲網友認為，尊重告知很重要！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

文章曝光後，網友也感到忿忿不平，「我知道你的感覺，重點是尊重！你感覺沒被尊重到」、「帶走，只留一點給家人足夠用就好」、「老人家真的很難控制，先把剩下的口罩收好囉」、「自家人拿可接受，拿去做人情，禮貌性應該問一下」、「老人很喜歡這樣，拿家裡的資源給鄰居和親朋好友，但是都不是他自己的，和他們講還會被罵」、「面子、人情比命重要，現在的長輩幾乎都這種觀念了」。

▲▼口罩實名制首日，石岡健保藥局大排長龍，豐原藥局購買還算順利。（圖／記者李忠憲攝）

▲保藥局每天大排長龍。（示意圖／記者李忠憲攝）

如今經濟部再下令，口罩禁出口延長到4月底，政府徵用口罩也會同步延長，市面上根本一「罩」難求，恐怕赴藥局排隊情況會持續延續。不少網友也擔心，「政府徵收到四月份，即使家裡有囤口罩用的，也不知道能不能撐到四月份，非常時期不被尊重被拿去送人真的不好受，送人10片、20片還說的過，送一盒、一盒半的，有些誇張！容易照成自己會沒有口罩用的情形」、「我女朋友上班地點也是在醫院，都在煩惱口罩快沒了的問題，我現在去接她下班都離醫院一段距離，這樣公共場合就不用戴了，省下來的都給她用，很難以想像有工作需求，家裡還拿去送人的心態」。

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